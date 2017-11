Pleegzorg Vlaanderen zoekt warm nest voor 103 pubers ADN

08u10

Bron: Belga 4 Thinkstock Tijdens de Week van de Pleegzorg van 10 tot 19 november wil Pleegzorg Vlaanderen het tekort aan pleeggezinnen voor pubers onder de aandacht brengen. "Op dit moment zijn er 103 jongeren ouder dan 12 voor wie we een warm nest zoeken", zegt Brocatus. "Pubers waarvoor we geen oplossing vonden in hun directe omgeving en die dus nood hebben aan een pleeggezin waar ze nog geen band mee delen."

Die zoektocht verloopt moeizaam, omdat kandidaat-pleeggezinnen zich meestal voor iets jongere kinderen willen engageren. Toch merken ze bij Pleegzorg Vlaanderen dat ook voor pubers een pleeggezin een grote meerwaarde kan zijn in de voorbereiding op een zelfstandig leven. De meeste jongeren zoeken een plek waar ze voor lange tijd kunnen blijven, maar gezinnen kunnen ook als weekendgezin fungeren voor 12-plussers die tijdens de week in een instelling verblijven."

Eerder deze week raakte ook bekend dat pleegjongeren binnenkort tot 25 jaar in hun pleeggezin kunnen blijven wonen. "Een ongelooflijk belangrijke beslissing", zegt Brocatus. "Voor heel wat jongeren is het vanzelfsprekend dat ze bij hun ouders kunnen blijven wonen tot wanneer ze zich oud genoeg voelen om op eigen benen te staan. Bij pleegjongeren is dat tot nu toe niet het geval: op hun 21 jaar stopt de ondersteuning van pleegzorg en zijn ze afhankelijk van de draagkracht van hun pleeggezin. Het optrekken van de leeftijdsgrens zorgt ervoor dat ook pleegjongeren dezelfde kansen krijgen als andere jongeren en dat kunnen we alleen maar toejuichen."