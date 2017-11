Pleegzorg straks mogelijk tot 25 jaar Redactie

Een verwaarloosd jongetje zit op de grond. De Vlaamse meerderheidspartijen hebben een akkoord bereikt om de pleegzorg te verlengen van 18 tot 25 jaar. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag. "Zo vermijden we dat net de kwetsbaarsten eerst op straat moeten worden gezet", zeggen CD&V, N-VA en Open Vld. De partijen hopen dat het decreet nog voor het kerstreces wordt goedgekeurd.

De gemiddelde leeftijd waarop jongeren hun ouderlijk huis verlaten, is gestegen tot 25 jaar. Daarom wordt nu ook beslist om de maximumleeftijd voor jonge pleeggasten te verhogen. In het geval pleegzorg tot die leeftijd wordt verlengd - altijd een beslissing van de rechter - worden pleegouders straks ook verantwoordelijk voor de periode waarin pleegjongeren eventueel hogere studies aanvatten, maar pleegkinderen hebben altijd recht op een studietoelage.

Tot hun dertiende

In het nieuwe voorstel krijgen jeugdrechters ook opnieuw de mogelijkheid om kinderen meteen tot hun 13de jaar in een pleeggezin te plaatsen, om duidelijkheid te geven. Dat was vroeger al mogelijk, maar werd in 2014 tenietgedaan. Vanaf toen moest er om de drie jaar een nieuwe rechterlijke beslissing volgen.

Pleegzorg delen

Tot slot zullen straks ook meerdere gezinnen tegelijk de pleegzorg van een pleegkind of -gast kunnen delen. Handig in het geval een oorspronkelijk pleeggezin een echtscheiding doormaakt. En ook handig bij pleegkinderen met een zware zorgvraag, waarbij een tweede pleeggezin de zorg af en toe in het weekend of vakanties zou kunnen overnemen.