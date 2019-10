Exclusief voor abonnees

Pleegden voorbijgangers schuldig verzuim? “Ze zagen hem strompelen, keken en deden niets”

Stephanie Romans en Hans Verbeke

08 oktober 2019

17u15

0

Verdienen voorbijgangers die een stervende man voorbijliepen straf? Dat is de vraag die het parket moet beantwoorden. Speurders onderzoeken of voetgangers die de man op het marktplein zagen liggen, schuldig verzuim pleegden omdat ze niets deden om te helpen. Iemand in nood aan zijn lot overlaten is strafbaar, maar ook moeilijk te bewijzen. “Het hangt ervan af: was de noodsituatie overduidelijk?”