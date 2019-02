Plastic verpakt in plastic en nog eens verpakt in plastic: Delhaize krijgt slechte punten voor spaaractie LH

01 februari 2019

17u35 11 De Waalse komiek Alexandre Hérault heeft zich in een video op Facebook kwaad gemaakt omwille van een spaaractie van Delhaize. In een plastic verpakking vond Alexandre een plastic bakje met een Banbao-blokje. Kortgezegd: plastic in plastic in plastic. Dat vindt de jongeman niet erg gepast in een tijd waarin iedereen zijn ecologische voetafdruk probeert te verkleinen en oceanen in een plastic soep veranderen. Het filmpje werd al meer dan 1.000 keer gedeeld.

Speciaal voor de kinderen geeft Delhaize in al haar winkels sinds gisteren bij een aankoop van 20 euro een zakje met een spaarzegel, stickers en een plastic Banbao-blokje. De bedoeling is om meerdere te verzamelen om dan Lego-gewijs een winkel te bouwen. Die actie viel dus niet in de smaak bij Hérault. Hij hekelt niet alleen het feit dat het cadeautje minuscuul klein is, maar vooral dat het in twee lagen plastic is gewikkeld: eerst een bakje en dan een veel te grote verpakking.

Schandalig

“Wie vond dit een goed idee?”, vraagt hij zich kwaad af. “Laten we middelen en energie verspillen voor kleine promotieartikelen voor kinderen, waarvan ik zeker weet dat ze het niet eens kunnen gebruiken als ze jonger zijn dan drie jaar”, merkt hij nog sarcastisch op.

“Dit is gewoon belachelijk. Hebben jullie niets gehoord over jonge mensen die betogen voor het klimaat? Dat zegt jullie niets?”, richt hij zich in de lens. “Dat is dus de consumptiemaatschappij. Het zijn voorwerpen die al verspilling op zich zijn, dit is schandalig”, besluit hij.

Inschattingsfout

Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver spreekt van een “inschattingsfout” en heeft begrip voor de publieke verontwaardiging. “We willen in de eerste plaats onze excuses aanbieden en duidelijk maken dat we hier in de fout zijn gegaan en deze actie niet correct hebben ingeschat”, aldus Dekelver.

“Delhaize is elke dag bezig met duurzamere alternatieven voor onze plastieken verpakkingen, maar deze actie is door de mazen van het net geglipt. De focus mag niet alleen op de verpakkingen mag liggen, maar moet ook een prioriteit worden in onze commerciële acties. We trekken hier dan ook de nodige lessen uit voor toekomstige acties en bekijken momenteel hoe we de impact van deze actie kunnen beperken.”