Plastic dopjes moeten straks vastzitten aan drankflessen rvl

28 mei 2018

13u18

Bron: Belga 6 De Europese Commissie heeft maandag haar langverwachte actieplan tegen plastic en ander zwerfvuil op zee voorgesteld. Zo worden verschillende plastic producten verboden, zoals rietjes, bestek en roerstaafjes . Daarnaast zullen drankflessen voor eenmalig gebruik die van plastic zijn gemaakt, enkel nog op de markt zijn toegelaten als de doppen en deksels eraan vastzitten.

Dat de Commissie bepaalde wegwerpplastics wil verbieden, was al langer bekend. Maandag kondigden vicevoorzitters Frans Timmermans en Jyrki Katainen aan dat het verbod zal slaan op plastic wattenstaafjes, bestek, borden, rietjes, roerstaafjes en ballonnenstokjes. Die producten zullen enkel nog van duurzame materialen mogen worden gemaakt.

Van andere producten zullen de lidstaten het gebruik moeten terugschroeven, zoals plastic bekers en andere houders en potjes waar slechts eenmalig voedingsmiddelen in worden bewaard. Van de producenten van plastic producten wordt dan weer verwacht dat ze bijdragen aan de kosten van afvalbeheer en schoonmaak, maar ook van bewustmakingsmaatregelen met betrekking tot het gebruik van bijvoorbeeld wikkels voor chips en snoep. De industrie zal ook worden gestimuleerd om minder vervuilende alternatieven voor hun producten te ontwikkelen.

De lidstaten worden gevraagd om tegen 2025 negentig procent van de plastic drankflessen voor eenmalig gebruik in te zamelen. De Commissie stelt hen voor om bijvoorbeeld een statiegeldregeling in te voeren. De Commissie hoopt dat het Europees Parlement en de lidstaten tegen de verkiezingen van mei 2019 een akkoord kunnen vinden over het voorstel. Daarna krijgen de lidstaten nog twee de tijd om de richtlijn in nationale wetgeving om te zetten. Voor het op de markt brengen van plastic flesjes waarvan de dopjes niet verwijderd kunnen worden, zullen ze drie jaar de tijd krijgen.