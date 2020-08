Plantjesverkoop Kom Op Tegen Kanker verloopt dit jaar online kv

31 augustus 2020

19u19

Bron: Belga 0 Het Plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker (KOTK) zal dit jaar vanwege de coronapandemie online verlopen. De actie loopt van 1 tot 20 september op plantjesweekend.be

"De zorg voor mensen met kanker en hun families mag niet achteruitgaan, want kanker stopt niet. Ook niet in tijden van Covid-19", zegt KOTK-directeur Marc Michils. "Daarom is het Plantjesweekend meer dan ooit nodig. We gelasten het niet af, maar we zochten en vonden een oplossing: iedereen kan online een plantje kopen en de strijd tegen kanker steunen."

Tussen 1 en 20 september kun je via plantjesweekend.be een azalea (7 euro) bestellen en betalen. Na aankoop haal je het plantje op bij een afhaalpunt van vrijwilligers in je buurt, bij een Aveve-winkel of laat je je plantjes leveren tegen betaling.



Je kunt er dit jaar ook voor kiezen om een azalea weg te schenken aan de helden van de zorg. Je vinkt de optie aan op plantjesweekend.be en Kom op tegen Kanker zorgt ervoor dat de plantjes bij de zorgverleners in de ziekenhuizen terechtkomen.

Een plantje kost 7 euro. Met de opbrengst van de plantjesverkoop kan Kom op tegen Kanker kankerpatiënten en hun naasten ondersteuning bieden in de vorm van een luisterend oor, activiteiten op maat, lotgenotencontact, informatie, praktische hulp of financiële steun.

Vorig jaar werden in totaal 339.310 azalea's verkocht, goed voor een recordopbrengst van 2.375.170 euro.