Plantentuin Meise opent vrijdag opnieuw de deuren, maar wel onder strenge voorwaarden KVDS

05 mei 2020

17u31

Bron: Belga 0 De Plantentuin van Meise opent op vrijdag 8 mei opnieuw de deuren, maar dat zal gebeurden onder een reeks strenge voorwaarden. Dat meldt de directie op haar website. Midden maart werd eerst besloten om alleen de binnenruimtes gesloten te houden, maar door de grote toeloop werd al na het eerste weekend beslist om het hele domein af te sluiten.

De Plantentuin zal vanaf 8 mei alleen toegankelijk zijn op vertoon van een e-ticket dat vooraf werd gereserveerd voor een welbepaald tijdstip. Alleen individuen met familieleden die onder hetzelfde dak wonen of met maximaal twee vaste vrienden worden toegelaten. Groepsbezoeken zijn niet mogelijk.

Twee vaste routes

Voorwaarde is ook dat men slechts een beperkte verplaatsing moet afleggen om de Plantentuin te bereiken. Er kunnen vooralsnog alleen tickets gekocht worden tot en met 17 mei.





Er werden twee vaste routes uitgestippeld door de Plantentuin, zodat mensen elkaar zo weinig mogelijk hoeven te kruisen. Bezoekers mogen afhankelijk van de wandeling die ze doen, maar 1 uur voor de korte wandeling of 2 uur voor de lange wandeling in de Plantentuin blijven. Met uitzondering van zwangere vrouwen, ouderen, mensen met een beperkte mobiliteit en mensen met een mentale beperking is het verboden om op de banken of de gazons te zitten. De binnenruimtes zoals de Oranjerie, het HOUTlab, het kasteel en de serres blijven nog gesloten.

