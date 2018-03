Plannen voor islamitische school in Genk, kandidaat-burgemeester Zuhal Demir geen fan TK ADN

17 maart 2018

De Limburgse moslimgemeenschap wil volgend schooljaar in Genk een islamitische school oprichten. Dat schrijft het Belang van Limburg zaterdag. Er zijn al 50 inschrijvingen voor de eerste graad, klinkt het.

Achter de initiatiefnemers zit de Milli Görüs-beweging, weet de krant, maar dat wordt ontkend. Die beweging heeft nu al acht moskeeën in de Limburgse mijngemeenten en scholen in Brussel en Charleroi.

De initiatiefnemers vinden dat het bestaand onderwijs niet genoeg kansen biedt aan jongeren met een islamitische achtergrond. "We zijn ervan overtuigd dat achterstand geen lot is", zegt Ramazan Erbas, coördinator van de nieuwe school, die Crescent (Halve Maan, nvdr) College heet. "We zullen ook lessen Arabisch en Turks geven zodat jongeren de kans krijgen om hun moedertaal beter te beheersen. We zijn ook de eerste school in Vlaanderen die islamitisch onderwijs zal organiseren."

Onder meer in Houthalen bestaat al een Lucernacollege, opgestart door de Turkse gemeenschap, maar die willen zich niet als louter islamitische school profileren.

Crescent College zegt open te staan voor jongeren met om het even welke religieuze achtergrond. Het nieuwe college zou graag in de gebouwen van de Regina Mundi-school starten, maar die locatie is nog niet zeker.

Of de organisatie is naïef overtuigd dat ze hiermee jongeren van vreemde afkomst meer kansen geeft, of het is een bewuste dekmantel voor nog meer segregatie. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA)

Zuhal Demir: "Niet het juiste medicijn"

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits laat weten nog geen dossier ontvangen te hebben. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) is alvast niet gewonnen voor de oprichting van een islamitische school in Genk. "Achterstand hoeft geen lot te zijn, maar de oprichting van een islamitische school lijkt me niet het juiste medicijn voor deze diagnose", zegt ze in een bericht op Facebook. Demir is kandidaat-burgemeester in Genk.

"Of we daarmee de schooluitval van de Genkse jongeren gaan keren en hun kansen op een job gaan versterken? Ik betwijfel het ten zeerste. Het zal niet de kennis over de islam of van deze talen zijn die jongeren in Limburg gemakkelijker aan het werk gaan helpen", zegt Demir. "Of de organisatie is naïef overtuigd dat ze hiermee jongeren van vreemde afkomst meer kansen geeft, of het is een bewuste dekmantel voor nog meer segregatie."

Demir vindt dat de school beter haar middelen kan gebruiken om de achterstand "echt om te buigen". "Door extra taalondersteuning Nederlands, studiebegeleiding op schooldagen, desnoods door zondagscholen voor inhaallessen te organiseren. En waarom ook niet voor ouders bij te scholen? Want over een ding zijn we het eens: achterstand hoeft geen lot te zijn", besluit de staatssecretaris.