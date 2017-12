Plannen voor Antwerpse "megamoskee" lijken van de baan Redactie

Bron: Belga 1 D Acke Volgens het Vlaams Belang komt hier de grootste moskee van België. Als het van het Antwerpse stadsbestuur afhangt, komt er in het voormalige postgebouw in Antwerpen-Noord geen "megamoskee" - zoals Vlaams Belang vreesde - maar een kinderopvanglocatie. Dat bevestigt het kabinet van schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA). De stad zou gebruik kunnen maken van haar voorkooprecht, dat geldt als ze het gebouw voor sociale doeleinden wil gebruiken.

Vlaams Belang luidde onlangs de alarmbel omdat de partij had vernomen dat het postgebouw in de Wilgenstraat op het punt stond om verkocht te worden aan een organisatie die er "de grootste moskee van het land" in zou willen onderbrengen. De vereniging achter de bestaande moskee Omar zou er 1,4 miljoen euro voor betalen.

Schepen voor Kinderopvang Nabilla Ait Daoud stelt echter dat de stad al maanden plannen heeft met hetzelfde complex. "Eind april hebben we een plaatsbezoek gedaan om te zien wat er mogelijk is", laat ze weten via haar woordvoerster. "We willen ons voorkooprecht gebruiken, maar daarvoor moeten de juiste procedures gevolgd worden." Het gebouw zou een oplossing moeten bieden voor een bestaande kinderopvanglocatie die aan renovatie toe is maar die nu niet tijdelijk dicht kan omdat de 128 plaatsen nodig zijn in de buurt.

Hoewel er dus allicht geen moskee komt in het gebouw, is Vlaams Belang niet gerustgesteld. De partij stelt dat er nog steeds een benefietactie van moskee Omar gepland staat voor dit weekend en dat het ingezamelde geld zal gebruikt worden voor een moskee op een andere, nog te bepalen locatie. Op die benefietactie komen volgens Vlaams Belang ook twee salafistische predikers praten.