Planbureau waarschuwt: "Elektriciteitsaanbod in november zal waarschijnlijk niet altijd voldoende zijn" mvdb

23 september 2018

13u09

Bron: VRT 92 In november dreigt er in sommige gemeenten een urenlange stroomuitval, waarschuwt het Fedederaal Planbureau vandaag. In die maand kan slechts een van de zeven kernreactoren in ons land worden ingezet om stroom te leveren, meldt de onafhankelijke instelling.

"De kans dat een aantal gemeentes of een aantal zones tijdelijk worden afgeschakeld, is toegenomen", verklaart Danielle Devogelaer van het Planbureau aan de VRT-nieuwsdienst. "De kans bestaat dat het stroomaanbod niet altijd voldoende zal zijn om de gehele vraag te gaan invullen."

Het stroomtekort dreigt zelfs bij niet-uitzonderlijke koude. Zo was november 2017 niet extreem nat of koud, maar lag het stroomverbruik die maand op 13 gigawatt. "Als we zien dat er in november heel wat meer kernreactoren gaan uitliggen, gaat het water echt aan onze lippen staan om dat te gaan dekken." Het Planbureau roept op om het elektriciteitsverbruik in de avonduren drastisch te bezuinigen.

Vrijdag raakte bekend dat de herstelwerken aan Tihange 3 achterlopen op schema. De heropening wordt uitgesteld van 30 september tot 1 maart 2019.