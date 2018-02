Plan voor sneltram naast A12 ligt vast KVE

23 februari 2018

18u11

Bron: Belga 4 De Vlaamse regering heeft vandaag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de sneltram naast de A12 definitief vastgelegd.

De sneltram langs de A12 past in het Brabantnet, de tramplannen van de Vlaamse overheid in de noordelijke rand van Brussel. Naast de sneltram langs de A12 gaat het daarbij om een trambus op het Ringtracé en een luchthaventram tussen de luchthaven en de hoofdstad.

Het tracé loopt langs en zo dicht mogelijk bij de A12. Tussen Willebroek en Londerzeel zal de tram aan de oostzijde van de A12 rijden.

In Londerzeel kruist de sneltramlijn de A12 om te verknopen met de spoorlijn Mechelen-Gent. Eenmaal buiten het Vlaamse grondgebied sluit de tram aan op lijn 3 en 7 van het Brusselse net, om zo helemaal tot aan Brussel-Noord te rijden. De haltes in Londerzeel, Meise en Wolvertem en de eindhalte 'Fort Breendonk' in Willebroek worden gecombineerd met een pendelparking.

Het GRUP creëert ook ruimte voor de aanleg van een fietssnelweg op een deel van het tracé.