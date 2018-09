Plan lager onderwijs van minister Crevits (CD&V) kost 1,8 miljard euro HA

21 september 2018

Vakbonden en onderwijskoepels hebben op vraag van minister Hilde Crevits (CD&V) een reeks maatregelen uitgewerkt om het lager onderwijs te versterken. Het plan heeft een prijskaartje van 1,8 miljard euro, zo meldt De Tijd.

De tekst kwam er op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) die een toekomstplan voor het lager onderwijs wil opstellen. Ze had de sociale partners gevraagd daarvoor een voorstel uit te werken en meteen de kostprijs te berekenen.

Begrotingsoverleg

Bij de begrotingsgesprekken die vandaag starten, zal Crevits proberen al een eerste schijf daarvoor vrij te maken, maar dat bedrag zal waarschijnlijk beperkt blijven. De bedoeling is voor de verkiezingen van mei volgend jaar al enkele krijtlijnen te schetsen, zodat de volgende Vlaamse regering verder kan investeren in het lager onderwijs.



Crevits wil in eerste instantie de ongelijkheid tussen het kleuter- en het lager onderwijs wegwerken. Die maatregel kost volgens de berekeningen van de sociale partners jaarlijks 50 miljoen euro. Om de lesopdracht van de directeurs nog meer te beperken, is er volgens hen bijna een half miljoen euro nodig.

M-decreet

Dankzij het zogenaamde M-decreet gaan er meer leerlingen met een beperking naar het gewoon onderwijs. Voor bijkomende zorgleraren en extra opleidingen vragen de sociale partners 387 miljoen.

De vraag met het hoogste prijskaartje is echter die om in het algemeen extra te investeren in administratieve en pedagogische ondersteuning. Dat kost maar liefst 972 miljoen euro.