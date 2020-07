Plan International België slachtoffer van hacking KVDS

30 juli 2020

09u51

Bron: Belga 0 Een aanval van hackers op de provider Blackbaud heeft ook Belgische slachtoffers gemaakt. Volgens de gespecialiseerde nieuwssite Data News werd ook de ngo Plan International België gehackt. Daarbij zouden gegevens van donateurs zijn gelekt.

De ransomware-aanval op cloudcomputingprovider Blackbaud trof wereldwijd honderden organisaties, aldus Data News. In België is al zeker de database van Plan International getroffen, maar mogelijk zijn er nog meer non-profitorganisaties het slachtoffer. Blackbaud is immers een van de grotere cloudspelers ter wereld, met vooral ngo's en onderwijsinstellingen als klant.

Plan International werd op 16 juli op de hoogte gebracht van het datalek en nam intussen de nodige maatregelen, aldus Data News. In een e-mail naar de Belgische donateurs, vrijwilligers, ambassadeurs en partners zegt de ngo dat de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit meteen ingelicht werd. Persoonlijke bankgegevens, eventuele gebruikte kredietkaarten of domiciliëringsnummers werden niet gelekt, benadrukt de organisatie.





"Wat wel bemachtigd werd door de aanvallers op Blackbaud, zijn gegevens als naam, voornaam, adres, telefoon en e-mails. Maar ook de historiek van de schenkingen van onze donateurs zit bij de gelekte gegevens", vertelt Frederick Rooseleir, directeur fondsenwerving van Plan International België aan Data News.

Volgens Blackbaud zijn de gegevens intussen vernietigd. Het Amerikaanse bedrijf kreeg hiervan een bewijs nadat het de hackers betaalde.