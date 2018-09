Plafond Hof van Cassatie in Brussels justitiepaleis ingestort SPS

05 september 2018

13u22

Bron: Belga 0 In het Brusselse justitiepaleis is het plafond van de griffie van het Hof van Cassatie gedeeltelijk ingestort. De instorting vond afgelopen nacht plaats en maakte geen slachtoffers, maar de materiële schade is aanzienlijk. Oorzaak van de instorting is waterinsijpeling, klinkt het.

Het gaat om de afdeling van de griffie waar de strafdossiers liggen, een afdeling die niet toegankelijk is voor het publiek.

"Daar is afgelopen nacht door waterinsijpeling een deel van het plafond naar beneden gekomen", zegt advocaat-generaal Henri Vanderlinden. "Niemand is gewond geraakt, aangezien het 's nachts gebeurd is, maar de materiële schade is aanzienlijk. Er zouden wel geen dossiers beschadigd zijn. Dat deel van de griffie is nu tijdelijk afgesloten en de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen. De mensen die er werkten, zijn verplaatst naar een ander deel van de griffie."