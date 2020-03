Plaatsbezoeken van woningen officieel verboden WDw

25 maart 2020

11u58

Bron: Belga 8 Er heerste de afgelopen dagen verwarring over de regels voor plaatsbezoeken in deze tijd van het coronavirus. Het Crisiscentrum schiep de nodige duidelijkheid: plaatsbezoeken van woningen zijn nu officieel verboden, ongeacht wie deze bezoeken uitvoert. Dat meldt het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), dat tevreden op de beslissing reageert.

"Een goede zaak", luidt het, "want de bescherming van de volksgezondheid is op dit moment het allerbelangrijkste en moet dus ook primeren. Een totaalverbod is dan cruciaal, want bij een klassiek plaatsbezoek kom je in contact met andere personen en gaat het bovendien om een niet-essentiële verplaatsing.”

De afgelopen dagen leek het volgens het BIV alsof er voor particulieren andere regels golden dan voor vastgoedmakelaars omtrent plaatsbezoeken. "Particulieren die hun woning te koop stellen, mochten aanvankelijk wel nog kandidaat-kopers ontvangen, zij het één per één. Dat wekte bij ons wel wat onbegrip, dat particulieren het wel nog zouden mogen, terwijl wij van bij het begin aan onze leden hebben gecommuniceerd dat zij geen plaatsbezoeken meer mochten uitvoeren", legt woordvoerster Dorien Stevens van het BIV uit.

Onlangs verschenen er in de pers bovendien berichten over geïnteresseerden die zich verplaatst hadden om een woning te bezoeken, maar beboet werden omdat het volgens de autoriteiten ging om een niet-essentiële verplaatsing. "Een reden te meer om duidelijk te communiceren dat het niet kan, dat het door niemand nog mag georganiseerd worden. Niet door particulieren, niet door onze leden en ook niet door de notaris", vindt het beroepsinstituut.

Het is heel moeilijk om nog nieuwe panden op de markt te krijgen nu er geen plaatsbezoeken meer mogen plaatsvinden Dorien Stevens, woordvoerster BIV

Virtuele plaatsbezoeken afgeraden

Alle maatregelen zorgen ervoor dat de markt op dit moment zo goed als volledig stilligt. “Het is heel moeilijk om nog nieuwe panden op de markt te krijgen nu er geen plaatsbezoeken meer mogen plaatsvinden en er bijvoorbeeld ook geen nieuwe foto's meer genomen mogen worden", getuigt Stevens.

Na een sectoroverleg waaraan niet alleen het BIV, maar ook de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB) en andere grote spelers uit de markt deelnamen, worden ook alternatieve werkwijzen zoals virtuele plaatsbezoeken afgeraden. Of een en ander een impact zal hebben op de prijzen van de woningen, en in welke mate, zal nog moeten blijken. "Het is voorbarig om daar nu al uitspraken over te doen. Als deze situatie echt nog een paar maanden aansleept, dan kan het wel zijn dat eigenaars geneigd zullen zijn om iets van de prijs af te doen.”