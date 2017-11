Piratenkoning krijgt geen nieuw proces, zijn kompaan wél EB

Het Hof van Cassatie heeft het arrest van het Gentse hof van beroep over Piratenkoning Mohamed Abdi Hassan, bijgenaamd 'Afweyne' ('Grote Mond'), en diens kompaan Mohamed Moalin-Aden gedeeltelijk verbroken. Enkel het cassatieberoep van Moalin-Aden, die tot 10 jaar cel was veroordeeld, is gegrond verklaard. Ook Mohamed Abdi Hassan had cassatieberoep ingesteld tegen zijn veroordeling tot 20 jaar cel maar in zijn geval blijft de veroordeling wel overeind.

Het Gentse hof van beroep veroordeelde Mohamed Abdi Hassan in juni tot 20 jaar cel omdat hij beschouwd werd als de onbetwiste leider die de kapingen rond de kust van Somalië coördineerde. Hij was het ook die de kaping orkestreerde van het Belgische schip De Pompeï op 18 april 2009. De betaling van 2,7 miljoen dollar maakte op 28 juni 2009 een einde aan die kaping. Anders dan de rechter in Brugge oordeelde het hof in Gent dat er op De Pompeï ook sprake was van foltering, weliswaar geen fysieke tortuur, maar wel een geestelijk lijden en een psychische terreur. Naast 20 jaar cel werd een verbeurdverklaring van 8 miljoen euro uitgesproken.

Mohamed Moalin-Aden, die in eerste aanleg veroordeeld was tot 5 jaar voor lidmaatschap van een criminele bende, werd in Gent veroordeeld tot 10 jaar cel omdat hij volgens het hof ook een van de leiders van die bende was. Hij was de officiële voorzitter van de regio. Naast tien jaar cel werd voor hem 750.000 euro verbeurd verklaard.

Beide mannen gingen in cassatie maar enkel de veroordeling van Mohamed Moalin-Aden werd verbroken. Volgens het Hof van Cassatie had het Gentse hof van beroep in zijn geval zijn saisine, de mate waarin de zaak bij het hof aanhangig was, overschreden. Mohamed Moalin-Aden zal nu een nieuw proces krijgen voor het hof van beroep van Brussel.