Piramideverkoop illegale cannabisolie in ons land aan de gang: "Platte opportunisten maken misbruik van wanhoop zwaar zieken" Jeroen Bossaert

19 maart 2018

05u00 104 Er is in ons land al maanden een piramideverkoop aan de gang met illegale cannabisolie. Een Amerikaans bedrijf prijst haar producten aan als dé oplossing voor patiënten die zwaar ziek zijn en lijden aan onder meer migraine of ALS. Vertegenwoordigers rekruteren ook verkopers met beloftes over waanzinnige winsten.

Het Amerikaanse bedrijf Kannaway verkoopt in de VS al jaren gezondheidsproducten op basis van cannabisolie. Uw krant ontdekte dat het bedrijf nu de oversteek naar België heeft gemaakt. Alleen: in ons land is cannabisolie illegaal, wat vertegenwoordigers van het bedrijf ook mogen beweren. Ze misleiden potentiële klanten en nieuwe verkopers door te stellen dat het om olie op basis van de werkzame stof cannabidiol gaat. "En dat is wél legaal", claimen ze. Dat klopt echter niet.

De vzw MedCan, een kenniscentrum rond het gebruik van medicinale marihuana, is hard voor Kannaway. "Het zijn platte opportunisten", zegt Pieter Geens. "Ze profiteren van zwaar zieke mensen." Cannabisolie is momenteel bijzonder populair als alternatief geneesmiddel tegen bijvoorbeeld pijn, spasmen, spierkrampen en misselijkheid. Het wordt steeds vaker gebruikt voor patiënten met ernstige aandoeningen zoals reuma, ALS en migraine. "Zelfs apothekers verkopen cannabisolie, zonder te beseffen dat ze illegale producten slijten", weet Geens.

Kannaway brengt zijn waren bovendien aan de man via een omstreden piramidesysteem. "Verkoop onze producten en word slapend rijk!" Dat is wat het bedrijf belooft aan zijn "ambassadeurs", die het ook rekruteert onder de patiënten. Wie instapt, wordt aangemaand om zo snel mogelijk nieuwe verkopers aan te brengen - enkel zo kan je stijgen in de piramide en winst boeken. Al tientallen Belgen hapten toe. Zij riskeren boetes en zelfs een celstraf.

