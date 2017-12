Piqueur en zoon vrij onder voorwaarden, maar mogen niet met pers spreken TT SI

15u17

Bron: Belga 9 ID/ Lieven Dirckx Jeroen Piqueur en zoon Ruben. In het gerechtelijke onderzoek naar het faillissement van de Optima Bank, komen ex-topman Jeroen Piqueur en zijn zoon Ruben vrij onder voorwaarden. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist. De twee mogen vanavond de gevangenis van Gent verlaten. Ze mogen niet met de pers spreken.

Jeroen Piqueur, zijn zoon Ruben en dochter Rebecca werden op 12 december door de onderzoeksrechter in Gent aangehouden. Zijn dochter werd een dag later vrijgelaten onder voorwaarden, maar ze blijft verdacht van misbruik van vennootschapsgoederen en witwasmisdrijven, net als Ruben Piqueur. Jeroen Piqueur zelf werd ook nog in verdenking gesteld voor bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving.

De raadkamer in Gent had de aanhouding van Jeroen en Ruben op 15 december bevestigd. De verdediging ging daartegen in beroep, waardoor de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) moest beslissen over de verdere aanhouding. Volgens zijn advocaten betwist Jeroen Piqueur de beschuldigingen en begrijpt hij niet waarom hij na anderhalf jaar onderzoek plotseling in de cel moest. De Gentse KI ziet nu geen reden om de verdachten nog langer aan te houden en laat hen vrij onder voorwaarden.

BELGA Jeroen Piqueur.

Het gerechtelijke onderzoek naar de ondergang van de Optima Bank startte nadat de Nationale Bank aanwijzingen van strafrechtelijke inbreuken overmaakte aan het parket van Oost-Vlaanderen. De Optima Bank werd op 15 juni 2016 failliet verklaard door de Gentse rechtbank van koophandel. Jeroen Piqueur werd in mei van dit jaar door de correctionele rechtbank veroordeeld voor grootschalige fiscale fraude, feiten tussen augustus 2007 en oktober 2013, voorafgaand aan het faillissement. Hij ging in beroep tegen dat vonnis, maar het Gentse hof van beroep deed nog geen uitspraak.

Tevreden advocaat

Advocaat Raf Verstraeten, die optreedt voor vader en zoon Piqueur, is tevreden met het oordeel van de kamer van inbeschuldigingstelling. "Ik heb kennis genomen van de beslissing en ik ben blij dat hij de gevangenis mag verlaten", reageert Verstraeten. Hij stelde eerder dat zijn cliënt bereid was om "een grondig debat" te voeren voor de correctionele rechtbank. Volgens de advocaat was er geen sprake van "hetgeen de wet vereist om iemand aan te houden, namelijk een volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid". De motivering van de Gentse KI is nog niet bekend.

Voorwaarden

Jeroen Piqueur en zijn zoon Ruben hebben wel een verbod gekregen om contact te houden met pers en media. Dat is een van de voorwaarden die verbonden werd aan hun vrijlating. Ze mogen ook niet naar het buitenland zonder toestemming van de onderzoeksrechter.

De kamer van inbeschuldigingstelling legde naast de klassieke voorwaarden van een vast verblijf en beschikbaar zijn voor de gerechtelijke diensten, ook een contactverbod op met andere betrokkenen in de zaak. Het contactverbod geldt uiteraard niet voor contact met de familieleden. Piqueur en zijn zoon kregen ook het verbod om nieuwe functies op te nemen in vennootschappen. Jeroen en Ruben Piqueur zijn momenteel al gedelegeerd bestuurder van Your Estate Solution, de opvolger van de voormalige vastgoedpoot Optima Global Estate.

Dat Jeroen Piqueur ook een verbod krijgt om met de pers te praten, is mogelijk het gevolg van eerdere uitspraken in de media. Zo ging Jeroen Piqueur er meer dan een jaar prat op dat hij na de ondergang van de bank nooit ondervraagd werd door het gerecht, wat geruchten deed ontstaan over een doofpotoperatie. Piqueur stelde ook altijd dat de Nationale Bank verantwoordelijk was het faillissement.

Complex

Het gerecht moet nu snel werk maken om de zaak voor de correctionele rechtbank te brengen. De groep van speurders die de zaak aanvankelijk onderzocht werd in het verleden ingeperkt, en er werd ook verwezen naar de complexiteit van het dossier. Ook de curatoren van de failliete Optima Bank hadden een aantal "mogelijk strafrechtelijke inbreuken" vastgesteld en meegedeeld aan de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. Het parket geeft geen commentaar op het onderzoek.