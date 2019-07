Pintjes kopen met je smartphone: “Het systeem werkt goed, maar gevaarlijk voor je bankrekening” mvw

06 juli 2019

15u31

VTM NIEUWS

Rock Zottegem bestaat 25 jaar en pakt daarom uit met een nieuwigheid. Op het festival betaal je je drank vanaf nu via een app op de smartphone. Je koopt bonnetjes aan via de app en aan de toog scan je dan een code. De organisatie hoopt zo dat het publiek meer kan genieten van de optredens. Want dankzij het systeem kunnen de lange rijen om bonnetjes te kopen verdwijnen.