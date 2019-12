Pintje wordt 10 cent duurder: cafébazen weten niet waarom MAC

14 december 2019

04u53 60 In veel cafés wordt een pintje in januari 10 cent duurder. Dat is het gevolg van de prijsstijging die brouwers als AB InBev en Alken-Maes aanrekenen aan de cafébazen, maar die hebben er geen idee van waarom ze meer moeten betalen voor een vat bier.

Cafébazen die klant zijn bij AB InBev kregen twee maanden geleden al te horen dat de standaardprijs van een 50 liter-vat Stella in januari met 6 euro wordt opgetrokken tot 136,67 euro, exclusief btw. Een vat Jupiler wordt ‘maar’ 2,7 euro duurder. Het is niet meteen duidelijk waarom die prijzen in januari stijgen. “Bij de prijszetting wordt rekening gehouden met allerlei factoren - van de structuur van de markt, tot grondstoffen, accijnzen en indirecte belastingen”, zegt Laure Stuyck van AB InBev. “We voelen ons genoodzaakt om de prijzen van pilsbier op te trekken met 2 cent per glas.”

Ook Alken-Maes heeft het over “een lichte stijging”. “Die is noodzakelijk om de gestegen kosten te dekken. Vooral de indexatie van de loonkosten noopt ons tot deze actie”, zegt woordvoerder Sebastien De Meester. “Het klopt dat we ook vorig jaar een stijging hebben doorgevoerd. Die had te maken met duurdere grondstoffen, verpakkingskosten en de schaarste aan glas. Het is zeker niet de bedoeling om daar een jaarlijkse gewoonte van te maken, maar we willen wel competitief blijven.”

Wie wil wat betalen?

De cafébazen betreuren de duurdere pintjes uiteraard. “Jammer genoeg worden we zowat elk jaar geconfronteerd met prijsstijgingen”, zegt Tim Joiris, uitbater van cafés in de Gentse studentenbuurt. “Wij werken vaak erg goed samen met AB InBev, maar in deze kwestie houden ze geen rekening met de prijselasticiteit: wat is de maximumprijs die een klant bereid is te betalen? Het heeft geen zin om 5 cent meer te vragen voor een pint. Om zelf rendabel te blijven, moet ik de prijs straks verhogen van 2,3 naar 2,4 euro.”

Nu al opgeslagen

Dat de prijs van een pintje impact heeft, ondervond Maxim Willems, eigenaar van Café Café en Très Belge in Hasselt. “Om écht rendabel te zijn, zou je Scandinavische prijzen moeten vragen, maar niemand in ons land is bereid om pakweg 4 euro te betalen. Maar het kan ook anders. Een paar jaar geleden heb ik de prijs van een pintje verlaagd van 2,5 naar 2 euro. Hoewel ik dus minder verdien per pintje, is mijn omzet wel gestegen. Ik ga voorlopig de prijs niet optrekken in januari, maar we houden onze cijfers uiteraard wel in de gaten.” Een caféhouder uit Brugge, die anoniem wenst te blijven, heeft januari dan weer niet afgewacht en heeft zijn pintjes onlangs al 10 cent duurder gemaakt.

Volgens AB InBev blijkt uit de recentste studie van het Prijzenobservatorium een negatieve inflatie in 2019. Anders gezegd: bier is dit jaar goedkoper geworden. Datzelfde Prijzenobservatorium toont echter ook aan dat bier tussen 2007 en 2017 liefst 36% duurder is geworden. Dat is een veel hogere prijsstijging dan bij wijn (+29%), mineraalwater (+17%) en melk (+7%).