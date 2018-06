Pinokkiotest: "Sinds 2014 vielen er 1.000 doden en gewonden bij terreur door asielzoekers en vluchtelingen" Guy Van Vlierden

20 juni 2018

16u42 12 Sinds 2014 zijn er in Europa 1.000 doden en gewonden gevallen bij terreuraanslagen door asielzoekers en vluchtelingen. Die boodschap deelde Vlaams Belang deze week op Facebook. Kloppen de cijfers?

Vlaams Belang deelde met de Facebookpost een artikel van de rechtse nieuwssite Sceptr, dat op zijn beurt het bericht baseerde op een studie van The Heritage Foundation. "In totaal werden er 194 islamistische aanslagen gepleegd, waarbij 357 doden en 1.678 gewonden vielen", valt er te lezen. "Van die 194 aanslagen werden er 32 – oftewel 16 procent – gepleegd door asielzoekers of mensen die zich voordeden als asielzoekers, daarbij vielen 182 doden en 814 gewonden."

Om te beginnen komt de studie niet van een onverdachte bron. The Heritage Foundation is een Amerikaanse denktank die zich in de conservatieve hoek situeert en een sleutelrol heeft gespeeld in het transitieteam dat Donald Trumps presidentschap voorbereidde.

Opvallend is ook meteen dat de titel en de inleiding van het artikel spreken over "asielzoekers en vluchtelingen", maar er even verderop plots melding wordt gemaakt van "asielzoekers of mensen die zich voordeden als asielzoekers".

Ietwat verborgen in de studie staat vermeld: “De meeste asielzoekers die in Europa proberen te raken, vormen geen terroristisch gevaar. En bij het gros van de complotten in Europa zijn geen vluchtelingen of asielzoekers betrokken. Politiediensten in Europa hebben ook al bijna tweeduizend tips over terrorisme gekregen van vluchtelingen zelf.”

Toch beveelt de studie aan om de vluchtelingenstroom “significant” aan banden te leggen — omdat die al tot “bijna duizend gewonden en doden door terroristische aanslagen” zou hebben geleid.

Parijs en Brussel

Die rekensom is niet correct. Slechts 11 van de 44 genoemde individuen zijn daders van een aanslag waarbij er slachtoffers vielen. Het gaat om tien aanslagen met een totaal van 150 doden en 551 gewonden – 701 slachtoffers in totaal. Het gros daarvan (130 doden en 413 gewonden) viel bij de aanslag van 13 november 2015 in Parijs, waar slechts twee van negen daders asielzoekers waren. De overige zeven werden geboren in België of Frankrijk.

Om aan het cijfer van “bijna duizend slachtoffers” te komen, moet bovendien ook de terreur van 22 maart 2016 in Brussel meegeteld worden. Daar viel echter géén van de daders onder de noemer van vluchteling of asielzoeker.

Dat wordt in de studie omzeild door Sofien Ayari, één van de vele tientallen individuen die van medeplichtigheid worden verdacht, mee op de lijst te zetten. Die lijst bevat dan ook ten minste tien namen van individuen die met geen enkel welomschreven aanslagplan in verband zijn gebracht. Het gaat in feite om alle echte of vermeende asielzoekers die van enige betrokkenheid bij terrorisme worden verdacht – in welke gradatie dan ook.

Volgens Europol zijn er in totaal 2.505 verdachten van jihad-terreur gearresteerd in Europa van 2014 tot en met 2017, wat het cijfer van 44 asielzoekers redelijk in het niets doet verzinken.

Minder dan 0,002 procent

Bekijken we het omgekeerd en tellen we hoeveel terreurverdachten er schuilgaan in de volledige vluchtelingenstroom, dan wordt het verschijnsel nóg onbeduidender. Het Europese grensbewakingsagentschap Frontex telde van 2014 tot en met 2017 een totaal van 2.821.065 illegale grensoverschrijdingen. 44 terreurverdachten zijn dus goed voor minder dan 0,002 procent van al wie Europa is binnengeslopen. Of anders gesteld: van elke 64.000 migranten kon The Heritage Foundation er welgeteld eentje linken aan terreur.

Terrorisme treft ten slotte niet alleen Europa, wel integendeel. En de ironie van het verhaal wil dat er voor elke asielzoeker die slachtoffers maakte op Belgische bodem, minstens zeven Belgische staatsburgers zijn die een zelfmoordaanslag hebben uitgevoerd in Syrië of Irak. Wat België betreft, komt de terroristische dreiging dus eerder van hier dan van daar.

Conclusie

We beoordelen deze claim als onwaar.