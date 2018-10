Pinokkiotest: “Op 30 jaar zijn er in Antwerpen 90.000 mensen bijgekomen die alleen maar moeten krijgen” ARA TT

05 oktober 2018

21u40 10 "Op 30 jaar tijd hebben we 90.000 extra mensen ontvangen in Antwerpen. Geen mensen die een meerwaarde zijn voor onze stad. Allemaal mensen die moeten krijgen: een leefloon, een sociale woning...." Dat zei Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter donderdagavond in ‘Het Grote Debat’ op VTM. Maar klopt die bewering wel?

Eerst en vooral: vanwaar komt dat cijfer? Vlaams Belang verwijst daarvoor naar de bevolkingsgroei in Antwerpen. "In 1990 woonden er in Antwerpen ruim 470.000 mensen. In het jaar 2000 waren dat er 446.525. Vandaag is dat gestegen naar 525.248.” 90.000 extra mensen op 30 jaar tijd is dus overdreven: het zijn er 78.723 op 17 jaar tijd. Netto nieuwkomers welteverstaan: alle nieuwe mensen, min het aantal dat uit Antwerpen is weggetrokken of overleden is. Toch zijn het er volgens Vlaams Belang zo’n 90.000 op die 17 jaar tijd. “Binnenlandse Zaken schat het aantal illegalen in België op 200.000. Dan kan het niet anders dat er toch zeker 10.000 in Antwerpen verblijven?” Aangezien dit onmogelijk te controleren valt, gaan we in deze factcheck uit van de officiële bevolkingscijfers.

Maar die 78.723 'nieuwelingen' zijn niet alleen steuntrekkers. Er zijn immers ook werkende mensen in Antwerpen komen wonen. Dat erkent het Vlaams Belang ook wel. En bij ongeveer de helft van die nieuwelingen ging het om geboortes. "Maar Filip bedoelde dat de balans van die bevolkingsgroei wel negatief is: globaal kosten ze meer aan Antwerpen dan ze bijdragen."

De partij verwijst daarvoor naar een ING-studie van vorig jaar, die de evolutie van de inkomens en de bevolkingsgroei in Antwerpen bestudeerde tussen 2005 en 2014. In 2005 lag het gemiddeld inkomen in Antwerpen al lager dan het Belgisch gemiddelde. Het steeg wel, maar minder dan het Belgisch gemiddelde. “Antwerpen is in die periode dus nog achteruit geboerd tegenover het Belgisch gemiddelde, terwijl de bevolking wel veel sterker toenam en er dus een grote bevolkingsdruk ontstaat”, stelt ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte. "Naarmate de bevolking groeit moet een stad meer diensten voorzien. Maar als de belastinginkomsten minder snel toenemen dan de bevolkingstoename is dat inderdaad een vervelende situatie." Volgens ING is één van de problemen inderdaad dat Antwerpen vooral armere nieuwkomers aantrekt. “Een probleem van veel grootsteden.”

CONCLUSIE: onwaar

Wat Dewinter beweerde in ‘Het Grote Debat’ klopt dus niet: hij spreekt over 30 jaar terwijl het gaat om 17 jaar en bestempelt alle (netto) nieuwe Antwerpenaren als “mensen die alleen maar moeten krijgen”. Dat Antwerpen voor een deel armere nieuwkomers aantrekt klopt wel, maar niet op de manier dat Dewinter het voorstelde.

Meer over Antwerpen

politiek

samenleving