Pinokkiotest: "N-VA-districten investeren volop in openbaar domein en groen, in tegenstelling tot Borgerhout" Tommy Thijs

28 juni 2018

10u32 0 Volgens N-VA-schepen voor Financiën Koen Kennis investeren de Antwerpse districten waar N-VA mee in het bestuur zit, volop in openbaar domein en groen, "dit in tegenstelling tot Borgerhout", dat "nauwelijks investeert". Klopt dat laatste?

Kennis deelde het bericht op zijn Facebookpagina, en ook de N-VA-afdeling van Borgerhout deelde het met de boodschap: "Je ziet aan de staat van de straten en voetpaden dat dit districtsbestuur nauwelijks investeert in openbaar domein. Hopelijk kunnen wij het na 14 oktober anders doen."

Volgens Kennis en de N-VA werd er in de afgelopen vijf jaar in Borgerhout het minst van alle negen Antwerpse districten geïnvesteerd in openbaar domein (wegen, straten, pleinen enzovoort) en groen. Het grafiekje dat hij deelt, toont Borgerhout dat per inwoner 156,92 euro uitgaf. Alle andere districten gaven meer dan 200 euro uit, Ekeren meer dan 300 euro en Berendrecht-Zandvliet-Lillo zelfs meer dan 400 euro.

Opvallend, voor het enige Antwerpse district met een links stadsbestuur, met een kartel van sp.a-Groen en de PVDA in de meerderheid.

Per inwoner of per vierkante kilometer?

Of toch niet? De cijfers die Kennis deelt gaan over de uitgaven per inwoner. Een intellectueel oneerlijke methode als het gaat over investeringen in openbaar domein zoals wegen en pleinen, vindt sp.a-districtsburgemeester Stephanie Van Houtven van Borgerhout. "Er gebeurt zeer veel op het vlak van investeringen in openbaar domein en groen in Borgerhout en ik ben de eerste om te zeggen dat straten verbeterd kunnen worden. Maar waarom rekent Kennis niet per vierkante kilometer? Dan zou je heel wat andere cijfers krijgen."

Waarom rekent Kennis niet per vierkante kilometer? Dan zou je heel wat andere cijfers krijgen Stephanie Van Houtven (sp.a), districtsburgemeester Borgerhout

Klopt, blijkt uit onze berekening. Borgerhout is met 3,9 vierkante kilometer het kleinste van alle districten. Volgens de cijfers van Kennis gaf Borgerhout voor alle inwoners samen (berekend op inwoneraantal op 1 januari 2018) op vijf jaar tijd ongeveer 7,245 miljoen euro uit aan openbaar domein en groen. Per vierkante kilometer is dat 1,858 miljoen euro.

Omgekeerde grafiek

Passen we dezelfde rekenmethode toe op de andere districten, dan krijgen we bovendien een heel andere grafiek dan die van schepen Kennis. Meer zelfs: ze is bijna exact de omgekeerde kopie. Borgerhout staat met de 1,858 miljoen euro helemaal bovenaan, het veel uitgestrektere Berendrecht-Zandvliet-Lillo staat nu met bijna 92.000 euro per vierkante kilometer helemaal onderaan.

Welke methode is de beste? "Dat is zeker geen vaste wet", zegt politicoloog en decaan Rechten aan de UHasselt Johan Ackaert. "Meestal gebeuren vergelijkingen per inwoner, maar wanneer je verklaringen wil zoeken voor die vergelijkingen, moet je zaken zoals de oppervlakte en de bevolkingsdichtheid ook wel meenemen."

Te lage dotatie

Die bevolkingsdichtheid is met bijna 12.000 inwoners per vierkante kilometer trouwens bijzonder hoog in Borgerhout, bijna het driedubbele van het Antwerpse gemiddelde. En maar liefst 62 keer zo hoog dan die van Berendrecht-Zandvliet-Lillo (188 inwoners per vierkante kilometer).

Daardoor krijgt Borgerhout per inwoner ook gewoon een veel te lage dotatie van de stad, klaagt Van Houtven aan, en dan is het ook logisch dat de investeringen in openbaar domein per persoon lager zijn. "Koen Kennis is ook schepen van Decentralisatie, dus hij zou toch moeten weten hoeveel geld er naar de districten gaat per inwoner. Borgerhout krijgt vandaag nog geen 45 euro, omdat er voornamelijk wordt gerekend met kilometer straten. Berendrecht-Zandvliet-Lillo krijgt meer dan 120 euro. Het is dan ook niet vreemd dat beide districten ook in de grafiek van Kennis aan de uiteinden staan."

"Met die 45 euro moeten wij alles betalen, ook de persoonsgebonden bevoegdheden zoals sport, jeugd, senioren en cultuur", zegt Van Houtven nog. "Als dichtbevolkt district kiezen wij er bewust voor om ook in mensen te investeren. Wij hebben een heel jonge bevolking, die heel divers is en waar de kansarmoede hoog is."

"Waarom strooien ze dan rond met subsidies?"

Koen Kennis zegt dat Borgerhout "moet weten wat het wil". "Anders zegt Borgerhout dat we rekening moeten houden met het aantal inwoners, en nu mag het niet? In vergelijkbare districten als Hoboken en Wilrijk is er veel meer geïnvesteerd in openbaar domein, en het resultaat is er aan te zien."

Volgens Kennis "strooit Borgerhout vooral rond met subsidies aan bevriende organisaties, en zeker op het einde van de legislatuur". "Dat is hun keuze, maar ondertussen desinvesteren ze zelfs in het openbaar domein."

CONCLUSIE

De cijfers die Koen Kennis deelt, kloppen op zich. Maar ze geven cijfers per inwoner weer. En de claim die Kennis daarbij maakt, dat Borgerhout "nauwelijks investeert in openbaar domein", moet fel genuanceerd worden. De rekenmethode per vierkante kilometer wordt volledig achterwege gelaten, hoewel ook die methode zeker valabel is als het gaat over openbaar domein. De uitkomst ervan geeft bovendien exact het omgekeerde beeld als bij Kennis' rekenmethode.

Daarom beoordelen we de claim dat Borgerhout nauwelijks investeert in openbaar domein als eerder onwaar.