Pinokkiotest: "Een asielzoeker opvangen kost tot 2.255 euro per maand", klopt dat? Tommy Thijs en Astrid Roelandt

22 augustus 2018

17u50

Bron: Eigen berichtgeving 82 In een aantal nieuwe campagnefilmpjes eist Vlaams Belang "leefbare pensioenen" voor "onze mensen". De partij haalt het voorbeeld aan van Erna, een gepensioneerde invalide vrouw met een pensioen van 936 euro per maand, of Jeanneke die moet rondkomen met 800,82 euro. Vlaams Belang stelt daartegenover dat de "kostprijs van een asielzoeker oploopt tot 2.255 euro per maand". Maar klopt dat wel?

Vlaams Belang pleitte eergisteren, bij de aftrap van de nationale campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, onder andere voor hogere pensioenen. Die moeten voor de partij naar "onze eigen mensen" gaan. Want terwijl zij vandaag niet rondkomen, geeft de overheid elke dag wel bakken geld uit aan asielopvang, claimt de partij. Tot 2.255 euro per maand om precies te zijn.

De kostprijs van migratie is al langer een heet hangijzer in de Wetstraat. N-VA-minister Jan Jambon van Binnenlandse Zaken en zijn partijgenoot voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) hebben de Nationale Bank om een allesomvattende studie gevraagd, maar die is nog niet klaar. Vlaams Belang-woordvoerder Klaas Slootmans zegt dat de partij het dan ook enkel heeft over asielzoekers en verwijst naar een audit die het Rekenhof eind vorig jaar voorstelde. Daarin nam het financiële controleorgaan van de overheid de opvang van asielzoekers door Fedasil, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, en haar partners onder de loep. Fedasil staat in voor de organisatie en materiële hulp die asielzoekers in België krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om huisvesting, voeding, kleding en medische, sociale en psychologische begeleiding. Fedasil baat zelf asielcentra uit, maar besteedt ook heel wat opvangplaatsen uit aan partners zoals het Rode Kruis. Zij krijgen daarvoor een vergoeding. Er zijn collectieve centra en individuele opvangplaatsen, die vooral door OCMW's worden aangeboden. Bedoeling was te kijken of Fedasil een efficiënte en kwaliteitsvolle opvang aanbood.

Reële gemiddelde kost

Om vergelijkingen tussen de verschillende opvangcentra te kunnen maken, werkte het Rekenhof met de 'reële gemiddelde kost' (RGK), de kostprijs per opgevangen asielzoeker per dag. "De RGK wordt berekend door de totale kostprijs te delen door het aantal dagen per jaar en het aantal bezette plaatsen", verklaart het Rekenhof. De grootste kosten zijn personeelskosten, voeding en het zakgeld voor asielzoekers (zo'n 7,5 euro per week).

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de RGK van 2013 tot en met 2015, het jaar van de grote vluchtelingencrisis, zowel voor de centra van Fedasil zelf als voor die van de partners. De cijfers schommelen sterk per jaar en per partner. Zo was de kost per asielzoeker in 2015 bij Fedasil 42,33 euro per dag. Vluchtelingenwerk Vlaanderen kon individuele opvang aanbieden aan 37,09 euro per dag, privéoperator G4S-Corsendonck rekende 46,81 euro per dag aan. Het duurste opvanginitiatief was dat van Synergie 14, een Brusselse vzw die opvang aanbood en een gemiddelde kost kende van 74,16 euro per dag per asielzoeker.

De verschillen hebben hun redenen, zegt het Rekenhof: "Doelpubliek, grootte en ligging van de centra, de manier van financiering en de al dan niet inbegrepen kosten (vooral de kost van gebouwen) verschillen. Ook heeft de bezettingsgraad een grote invloed op de RGK van collectieve opvang. Hoe hoger de bezettingsgraad hoe lager de RGK, aangezien de vaste kosten over een groter aantal asielzoekers worden verdeeld."

Duurste van alle centra

Het is het hoogste cijfer, dat van Synergie 14, dat Vlaams Belang omrekent om tot een bedrag van 2.255 euro per maand te komen: 74,16 euro x 365 dagen = 27.068,4 euro, en dat gedeeld door 12 maanden geeft 2.255,7 euro.

Het bedrag dat Vlaams Belang citeert is dus niet uit de lucht gegrepen, maar het is wel het duurste van alle opvanginitiatieven. In een opvangcentrum van Fedasil zelf kost de opvang bijvoorbeeld 'maar' 1.287,5 euro per maand (42,33 euro x 365 dagen / 12 maanden). De gemiddelde dagelijkse kost per asielzoeker lag in 2017 in de individuele opvang op 34,69 euro, in de collectieve opvang 45,09 euro. Veel lager dus dan de 74,16 euro van de duurste opvang. "Die kost van 74 euro per dag geldt voor welgeteld 10 plaatsen in een opvangnetwerk van 20.800 plaatsen", aldus Fedasil-woordvoerster Mieke Candaele. "Het gaat daar om zeer kwetsbare alleenstaande jongeren, die tijdelijk veel begeleiding nodig hebben. Je kan het dus niet veralgemenen."

CONCLUSIE: Eerder onwaar

Vlaams Belang claimt dat de kostprijs voor de opvang van een asielzoeker oploopt tot 2.255 euro per maand. Dat cijfer is niet gelogen en komt uit een audit van het Rekenhof. Toch gaat het hier maar op één specifiek centrum met amper 10 opvangplaatsen, wat dus niet representatief is voor alle 20.800 opvangcentra in ons land. Een opvangplaats bij Fedasil kostte datzelfde jaar bijvoorbeeld 1.287,5 euro per asielzoeker per maand, een fors lager bedrag. Daarom beoordelen we deze claim als eerder onwaar. Overigens, Vlaams Belang voerde enkele jaren geleden nog zelf campagne, met de boodschap dat een asielzoeker ons gemiddeld 1.249 euro per maand kost.