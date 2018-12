Piloten kunnen voortaan aan drugstest worden onderworpen IB

18 december 2018

05u59

Bron: Belga 0 Piloten die vanaf een Belgische luchthaven willen vertrekken, kunnen voortaan aan een drugstest worden onderworpen. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

Met deze maatregel wil minister van ­Mobiliteit François ­Bellot (MR) de luchtvaart veiliger maken. Tot nog toe hadden de luchthavenpolitie en ­-inspecteurs alleen alcoholtests voorhanden.

"Het gaat om bloedtests die zowel alcohol- als druggebruik kunnen nagaan", zegt het kabinet van Bellot in de krant. "De tests kunnen door de politie of de luchtvaartinspectie worden afgenomen, indien het vermoeden bestaat dat de piloot iets genomen of te veel gedronken heeft."

Germanwings

Het nieuwe Koninklijk Besluit is een gevolg van een Europese maatregel, genomen na de crash met een toestel van Germanwings in 2015. De depressieve copiloot liet het vliegtuig toen moedwillig ­crashen in de Franse Alpen. 150 mensen kwamen daarbij om het leven.