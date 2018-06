Piloten Brussels Airlines verwerpen akkoord, maar staken nog niet HA TTR

25 juni 2018

15u46

Bron: Belga 14 De piloten van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines hebben een nieuw voorstel over werkdruk en verloning afgewezen. Dat is uit goede bron vernomen. Een nieuwe staking is nog niet aan de orde; er zou eerst opnieuw onderhandeld worden.

De voorbije week spraken ruim 460 van de zowat 530 piloten van Brussels Airlines zich uit over het voorstel rond werkdruk en verloning. Achtenvijftig procent van hen verwierp het voorstel, 40 procent stemde voor en 2 procent onthield zich. Dat hebben de vakbonden vandaag bekendgemaakt.

Onderhandelen

De stemming liep tot 17.00 uur, maar het was eerder al duidelijk geworden dat een meerderheid van de piloten het voorstel niet zou aanvaarden. Dat voorziet in onder meer het equivalent van een dertiende maand, betere betaling van overuren, meer rust voor de piloten en extra verlofdagen vanaf 60 jaar.

Een nieuwe staking bij Brussels Airlines is nog niet aan de orde, er zal eerst opnieuw worden onderhandeld.

In mei staakten de piloten al twee dagen. Meer dan 550 vluchten werden geschrapt. De stakingen kwamen er nadat een eerder voorstel door maar liefst 92 procent van de stemmende piloten was verworpen.

Nee-stem

De tegenkanting is nu een pak kleiner en dat bewijst dat er de voorbije weken duidelijk vooruitgang is geboekt, zoals de vakbonden zelf ook al aangaven. Daarom is de kans klein dat de stakingsaanzegging die nog altijd loopt, daadwerkelijk geactiveerd wordt. Een staking tijdens de zomervakantie zou het imago van de piloten geen goed doen.

Aan vakbondszijde wordt de nee-stem ook gelinkt aan de aanhoudende onzekerheid over de toekomst van Brussels Airlines binnen de Eurowings-groep, het onderdeel van Lufthansa waar de maatschappij in zal worden geïntegreerd. Over die toekomst zou er in de tweede week van juli meer duidelijkheid moeten komen.

"Bal in kamp van de directie"

Hoewel het voorstel werd weggestemd, gebeurde dat niet zo massaal als begin mei. Toen sprak 92 procent van de piloten zich uit tegen een eerder voorstel. Bovendien stemden nu meer piloten dan toen.

Het gaat dus de goede richting uit, ziet ook Filip Lemberechts (ACLVB). "Er zijn stappen gezet, maar de bal ligt nu weer in het kamp van de directie", zegt hij.

Welke "verfijningen" de bonden verwachten, zeggen ze niet. Mogelijk zouden enkele maatregelen sneller kunnen ingaan dan gepland. Er komen voorlopig dus geen nieuwe stakingen, maar de aanzegging wordt niet ingetrokken, laat Buekenhout nog weten.