Piloten Brussels Airlines verwerpen akkoord, maar staken nog niet

25 juni 2018

15u46

Bron: Belga 0 De piloten van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines hebben een nieuw voorstel over werkdruk en verloning afgewezen. Dat is uit goede bron vernomen. Een nieuwe staking is nog niet aan de orde; er zou eerst opnieuw onderhandeld worden.

De stemming loopt tot deze namiddag om 17.00 uur, maar nu al is duidelijk dat meer dan de helft van de piloten die stemden, niet akkoord gaat met het voorstel waarover directie en vakbonden het twee weken geleden eens raakten. Dat voorziet in onder meer het equivalent van een dertiende maand, betere betaling van overuren, meer rust voor de piloten en extra verlofdagen vanaf 60 jaar.

In mei staakten de piloten al twee dagen. Meer dan 550 vluchten werden geschrapt. De stakingen kwamen er nadat een eerder voorstel door maar liefst 92 procent van de stemmende piloten was verworpen.

Nee-stem

De tegenkanting is nu een pak kleiner en dat bewijst dat er de voorbije weken duidelijk vooruitgang is geboekt, zoals de vakbonden zelf ook al aangaven. Daarom is de kans klein dat de stakingsaanzegging die nog altijd loopt, daadwerkelijk geactiveerd wordt. Zowel directie als bonden zijn nog altijd bereid om verder te praten, zo valt te horen. En een staking tijdens de zomervakantie zou het imago van de piloten geen goed doen.

Aan vakbondszijde wordt de nee-stem ook gelinkt aan de aanhoudende onzekerheid over de toekomst van Brussels Airlines binnen de Eurowings-groep, het onderdeel van Lufthansa waar de maatschappij in zal worden geïntegreerd. Over die toekomst zou er in de tweede week van juli meer duidelijkheid moeten komen.