Piloten Brussels Airlines staken maandag avh ttr

09 mei 2018

16u33

Bron: Belga 0 De vakbonden bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines roepen de piloten op om maandag 14 en woensdag 16 mei het werk neer te leggen. Een vergadering met de directie deze namiddag leverde geen vooruitgang op in het conflict rond lonen, pensioen en de balans tussen werk en privé, zo werd vernomen bij de bonden.

"We hadden de directie eerder deze week opgeroepen om met een concreet voorstel te komen, maar dat kwam er tijdens de vergadering niet", zegt Paul Buekenhout van de christelijke bediendebond LBC-NVK. "We kunnen niet blijven wachten."

"Enorm teleurgesteld", reageerde ook Filip Lemberechts van de liberale vakbond ACLVB na afloop van de vergadering. "De directie verdaagt de inhoudelijke gesprekken naar maandag (wanneer er een nieuwe verzoeningsprocedure wordt opgestart, red.). Dit heb ik nog nooit meegemaakt."

De bonden dienden een stakingsaanzegging in, nadat de piloten een voorstel van de directie met grote meerderheid hadden verworpen. Er was staking mogelijk vanaf vrijdag 11 mei, maar er is voor gekozen om de passagiers tijdens het weekend rond Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart niet te storen, aldus Buekenhout.

De staking woensdag 16 mei valt samen met de ruimere vakbondsbetoging tegen het pensioenbeleid van de regering-Michel in Brussel.