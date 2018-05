Piloten Brussels Airlines staken maandag en woensdag: "Oplossing zoeken voor 63.000 passagiers" avh ttr lva

09 mei 2018

16u33

Bron: Belga 42 Brussels Airlines moet als gevolg van de pilotenstaking op maandag 14 en woensdag 16 mei op zoek naar een oplossing voor 63.000 passagiers die dan op een van de 557 geplande vluchten zouden zitten. Dat zegt de luchtvaartmaatschappij woensdagavond. CEO Christina Foerster "betreurt ten zeerste de afwijzing van ons nieuwe aanbod".

Om de onderhandelingen een nieuwe kans te geven, deed de directie van Brussels Airlines woensdag een nieuw voorstel aan haar piloten. Dat was in tegenstelling tot het eerste voorstel meer gefocust op het verlagen van de werkdruk, dan op een loonsverhoging.

"Na de laatste gesprekken tussen de directie, vakbondsvertegenwoordigers en piloten, kwamen alle betrokken partijen tot de conclusie dat de laatste weken en maanden de focus in de onderhandelingen te veel lag op loonsverhoging in plaats van op de verbetering van het evenwicht tussen werk en privéleven, wat de voornaamste zorg van de pilotengemeenschap lijkt te zijn", klinkt het.

Concreet wil Brussels Airlines de al bestaande werkgroep die zich bezighoudt met werklast, versterken. Die moet dan met concrete voorstellen komen, terwijl in afwachting van een overeenkomst "tussentijdse compenserende maatregelen" worden ingevoerd.

De vergadering met de directie deze namiddag leverde echter geen vooruitgang op, zo werd vernomen bij de bonden.

"We hadden de directie eerder deze week opgeroepen om met een concreet voorstel te komen, maar dat kwam er tijdens de vergadering niet", zegt Paul Buekenhout van de christelijke bediendebond LBC-NVK. "We kunnen niet blijven wachten."

"Enorm teleurgesteld", reageerde ook Filip Lemberechts van de liberale vakbond ACLVB na afloop van de vergadering. "De directie verdaagt de inhoudelijke gesprekken naar maandag (wanneer er een nieuwe verzoeningsprocedure wordt opgestart, red.). Dit heb ik nog nooit meegemaakt."

Reizigers

De bonden dienden daarop een stakingsaanzegging in, nadat de piloten een voorstel van de directie met grote meerderheid hadden verworpen. Er was staking mogelijk vanaf vrijdag 11 mei, maar er is voor gekozen om de passagiers tijdens het weekend rond Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart niet te storen, aldus Buekenhout.

Woordvoerster Kim Daenen noemt de aangekondigde staking van de piloten "heel betreurenswaardig". De bonden stellen onmogelijke eisen, klinkt het nog.

De woordvoerster benadrukt dat er tijdens de vergadering woensdag wel degelijk initiatieven op tafel lagen, maar dat die pas concreet kunnen worden gemaakt in overleg met de bonden, meer bepaald tijdens de verzoeningsprocedure die maandag start. "De bonden moeten die verzoening wel een kans geven", aldus Daenen.

Reactie CEO

"We betreuren ten zeerste de afwijzing van ons nieuwe aanbod, dat focust op de belangrijkste zorg van onze piloten - een beter evenwicht tussen werk- en privéleven", reageert CEO Christina Foerster. "We maken ons ook zorgen over het proces, aangezien onze sociale partners een staking hebben aangekondigd nog voordat de nieuwe bemiddelingsprocedure van start is gegaan."

Volgens de topvrouw zijn de eisen van de sociale partners "onverantwoord voor de toekomst". "De vakbondsdelegatie blijft dezelfde twaalf punten voorstellen, wat neerkomt op een totale kostprijsverhoging van 25 procent voor de onderneming", aldus Foerster. "Het spreekt voor zich dat we open blijven staan voor een transparante en constructieve dialoog", benadrukt ze wel.

Cafetariaplan

De directie stelde onder meer voor de piloten in 2019 3 procent extra te geven in de vorm van een zogenoemd cafetariaplan. In 2020 zou mogelijk eenzelfde verhoging volgen. Er lagen ook zes extra verlofdagen op tafel voor 60-plussers en een dossier om de jobs van piloten en ander vliegend personeel te erkennen als zwaar beroep. Ook over de arbeidsroosters zou nog worden gesproken.

Brussels Airlines betreurt dat de vakbonden op hun standpunt kamperen. "Ze blijven bij hun twaalfpuntenplan, maar dat zou een loonkostverhoging van 25 procent betekenen. Dat is onmogelijk voor de toekomst van het bedrijf", zegt de woordvoerster nog. "We hebben het gevoel dat wat de crewroom wil niet helemaal overeenkomt met wat de bonden zeggen dat die wil", voegt ze fijntjes toe.

De onzekerheid over de integratie van Brussels Airlines in Eurowings speelt ook een rol in het conflict. "Dit is een duidelijke oproep aan moedermaatschappij Lufthansa: kom met een duidelijk plan voor Brussels Airlines", aldus Buekenhout.

Geld terug

Brussels Airlines laat op zijn website al weten dat mensen met een ticket voor 14 of 16 mei hun reis kosteloos kunnen omboeken of hun geld kunnen terugkrijgen. Wie via een reisagentschap zijn ticket boekte, moet dat agentschap contacteren. Brussels Airlines werkt aan een aangepast vluchtschema.

Het zal nog maar de tweede staking zijn in de 16-jarige geschiedenis van Brussels Airlines. In 2013 staakten de piloten al eens een dag. De staking op woensdag 16 mei valt samen met de ruimere vakbondsbetoging tegen het pensioenbeleid van de regering-Michel in Brussel.