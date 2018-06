Piloten Brussels Airlines kunnen eindelijk over voorstel rond werkdruk en verloning stemmen KVE

15 juni 2018

09u36

Bron: Belga 0 De piloten van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines zullen vandaag eindelijk kunnen beginnen stemmen over het voorstel rond werkdruk en verloning, waarover directie en vakbonden het maandagavond al eens geraakten. Het resultaat zou binnen een tiental dagen bekend moeten zijn.



De onvrede bij de piloten sleept al maanden aan. Nadat de vliegeniers een eerste voorstel hadden verworpen, legden ze midden mei twee dagen het werk neer, met 557 geschrapte vluchten tot gevolg. Twee verzoeningspogingen mislukten, maar nadien kwam er toch weer beweging in het dossier.

"Vooruitgang geboekt"

Maandag rond 23.00 uur kwamen de bonden en directie dan ook met een resultaat naar buiten. "Er is een voorstel, en we zullen dat zo neutraal mogelijk aan de piloten voorleggen", stelden de personeelsvertegenwoordigers. "Er is vooruitgang geboekt tegenover een maand geleden. Er ligt nu een heel gedetailleerd voorstel op tafel", voegden de bonden nog toe. "Maar de piloten zelf moeten beslissen, want het gaat om hun loon en hun werktijd."

Toch duurde het nog meer dan drie dagen alvorens alles in kannen en kruiken was, en in de juiste bewoordingen gegoten, om de stemming te kunnen opstarten. Dat gebeurt vrijdag in de loop van de dag. De zowat 550 piloten van Brussels Airlines krijgen vanaf dan tien dagen de tijd om voor of tegen te stemmen.



Volgens het voorstel zullen de piloten bijvoorbeeld een dertiende maand krijgen, in de vorm van een bonus of andere voordelen. Overuren zullen beter worden uitbetaald. Wat de werkdruk betreft, wordt het werkritme 7/3 (7 dagen werken, 3 dagen rust) op de middellange afstand stopgezet. Piloten krijgen meer rust en zullen ook de kans krijgen om voorkeuren aan te geven voor hun vliegschema's.

Wat de pensioenen betreft, zullen directie en vakbonden samen bij de federale regering pleiten voor een erkenning van alle vliegend personeel (dus ook de stewardessen en stewards) als "zwaar beroep".

"Het nieuwe voorstel betekent voor de maatschappij een belangrijke investering, zowel financieel als qua werkkracht, en beantwoordt aan de meerderheid van de bekommernissen van de cockpitgemeenschap van Brussels Airlines", stelde de directie maandagavond. "We hopen op basis van het ingediende voorstel tot een akkoord te komen."

Het is nog niet duidelijk hoe het verder moet, mocht een meerderheid het voorstel afwijzen.