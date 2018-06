Pijnlijke vertaalfout: fiscus omschrijft kinderen overledene als "minder belangrijk" YDS

23 juni 2018

07u40

Bron: Eigen berichtgeving 2 In een briefwisseling met de nabestaanden van een overleden man heeft het belastingkantoor van Sint-Jans-Molenbeek pijnlijk geblunderd. Tot twee keer toe werd de ex-vrouw van de overledene opgeroepen om de erfbelasting te betalen voor haar "minder belangrijke meisje" en "minder belangrijk zonje (sic)".

In februari van vorig jaar overleed de ex-man van Annick Dermine. Samen kregen ze vier kinderen. Begin deze maand ontving de vrouw een eerste brief van de Federale Overheidsdienst Financiën in Sint-Jans-Molenbeek om de erfbelasting voor haar twee minderjarige kinderen te betalen.

Maar bij de vertaling door een Franstalige ambtenaar waren er enkele pijnlijke fouten in geslopen. Zo worden in de brief de minderjarige dochter en zoon van Annick omschreven als "minder belangrijk".

"Ik weet wel dat dit geen opzettelijke fout is, maar dit komt toch zeer beledigend over voor mijn kinderen", zegt de moeder. "Op de koop toe maakte de belastingdienst een berekeningsfout in de brief."

Een week later kreeg Annick een nieuwe versie in de bus, deze keer met het juiste bedrag maar nog steeds met dezelfde vertaalfouten. "Het is dus geen eenmalige vergissing", klinkt het. "Om te vermijden dat ook andere nabestaanden dit moeten meemaken, heb ik een klacht ingediend. Intussen heb ik excuses gekregen van het diensthoofd van het belastingkantoor." De FOD Financiën zegt de zaak op te volgen om in de toekomst dergelijke fouten te vermijden.