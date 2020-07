Pijnlijke maandstonden kunnen wijzen op endometriose: “Het duurde tien jaar vooraleer een gynaecoloog dit bij mij ontdekte” SVM

08 juli 2020

20u28

Bron: VTM Nieuws 16 Eén op de tien vrouwen in ons land heeft endometriose, een aandoening die onder meer pijnlijke maandstonden veroorzaakt. Cellen van het baarmoederslijmvlies geraken in de buikholte en veroorzaken daar pijnlijke verklevingen. Een groot probleem is dat dokters de ziekte amper herkennen.

Ellen Andries (36) uit Gent verbeet tien jaar lang de pijn. Die strijd heeft ze nu samen met haar vriend in een documentaire vastgelegd. “Ik was het beu om te moeten zeggen dat ik pijn had”, stelt Andries in het VTM Nieuws. “Die plaat bleef hangen. Letterlijk, elke dag opnieuw en jaren aan een stuk.”

Braken, flauwvallen en enorm veel bloedverlies tijdens haar maandstonden. Constant pijnstillers slikken ook. Andries wist als tiener dat er iets mis was, maar het kostte haar tien jaar en tientallen bezoeken aan gynaecologen vooraleer ze de juiste hulp kreeg.

“Ze zeiden altijd dat mijn klachten normaal waren, want ze vonden niets op de echo. Uiteindelijk stelde iemand toch de juiste diagnose, maar hij kon er niets aan doen. En dus schreef hij me meer pijnstillers voor. Op den duur stelde hij zelfs morfine voor, maar daar wilde ik niet aan beginnen.”

Andere meisjes of vrouwen mogen niet dezelfde lijdensweg ondergaan die ik meegemaakt heb

Chronische ziekte

Endometriose is een chronische ziekte waarbij cellen van het baarmoederslijmvlies ook buiten de baarmoeder voorkomen. Overal in de buikholte dus en daar zorgen ze voor verklevingen en ontstekingen. Een op de tien vrouwen heeft er last van, gelukkig niet allemaal in erge mate.

Bij Andries waren de klachten wel bijzonder ernstig. Haar organen plakten aan elkaar en ze was quasi onvruchtbaar. De enige behandeling was een operatie van zeven uur in het endometriosecentrum van het UZ Leuven. “Als je opereert, moet je het radicaal doen en de hele buik opkuisen”, stelt professor Christel Meuleman. “Die endometriose moet volledig uitgepeld worden.”

Baby

De operatie verlichtte de pijn voor Andries en maakte een grote droom waar: Ellen en Thomas werden de ouders van Jazz. Van hun videodagboek besloten ze een documentaire te maken. “Andere meisjes of vrouwen mogen niet dezelfde lijdensweg ondergaan die ik meegemaakt heb”, klinkt het.

Het endometriosestudiecentrum van het UZ Leuven pleit ervoor om patiëntes voortaan nog te opereren in een beperkt aantal centra omdat de ingreep complex is en de opvolging achteraf intensief. Minister De Block (Open Vld) van Volksgezondheid deelt die visie, ze wil graag aan tafel met de experts. Daarvoor moet ze echter wel wachten op een regering met volle bevoegdheden.