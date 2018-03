Pijnlijk: voetgangerslichten bij fataal kruispunt Nikita werken niet Sam Ooghe

05 maart 2018

16u53

Bron: Eigen berichtgeving 2 Deze namiddag vond de wake plaats voor Nikita Everaert (16), het meisje dat op 19 februari doodgereden werd in Oostakker (Gent). Op de fatale plaats, waarover sinds het ongeluk veel te doen is, werken de verkeerslichten voor de voetgangers nu niet meer.

Over het kruispunt is sinds 19 februari veel geschreven. Het stond al sinds 2002 op een zwarte lijst van gevaarlijke kruispunten, maar er werden nooit drastische aanpassingen doorgevoerd. Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) beloofde na het ongeval 20 miljoen euro extra uit te trekken om de probleempunten aan te pakken.

Wake

De vrienden, familie en klasgenoten van Nikita Everaert hebben samen met ongeveer 850 sympathisanten een wake gehouden op de plek waar het meisje twee weken geleden doodgereden werd op haar fiets. De Fietsenbond greep samen met Nikita's ouders de gelegenheid aan om te pleiten voor "echte fietsveiligheid".

"Nikita, ik kende je niet, tot ik je gezicht in de krant zag staan", zo opende Mieke van ouderorganisatie Velodroom de wake. "Maar ik herkende in jou mijn dochter. Ik herkende in jou alle kinderen die naar hun scholen fietsen. Het is waanzinnig dat kinderen niet veilig naar hun vrienden, jeugdbeweging of school kunnen fietsen. Tijd voor verandering. Nikita, voor jou kwamen we te laat. Laten we voor elk ander kind op tijd komen."

"Ons geduld is op"

Een boodschap waar de Fietsersbond zich bij aansloot. "Ons geduld is op. Dat kruispunt stond al sinds 2002 op een zwarte lijst - Nikita was toen één jaar oud. Het is tijd om alle zwarte punten wit te maken." Samen met de ouders van Nikita stelt de Bond daarom drie eisen aan Gents schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (groen) en Vlaams minister Ben Weyts (N-VA): snel verkeerslichten op het kruispunt die de situatie conflictvrij maken, een oplossing voor alle 'zwarte' punten in Vlaanderen, en een ambitieus fietsplan om de Gentse rand met het centrum te verbinden.

Via een brief die voorgelezen werd, lieten de ouders van het meisje weten dat ze het nog steeds niet kunnen geloven. "Elke dag nog denken we dat je thuis zal binnenkomen met je brede glimlach. We gaan je zo missen. Je was een prachtmeid. Perfecter bestond niet." Na een minuut stilte lieten de leerlingen van Nikita's school nog een honderdtal ballonnen los. "Hopelijk bereikt er eentje jou, Nikita", schreven de ouders. "Laat je het ons dan weten?"

Dat de lichten nu net voor de wake niet werken, maken het des te duidelijker dat verandering nodig is. Het kruispunt van de Antwerpsesteenweg en de Orchideelaan is Oostakker was tot 18 uur afgesloten voor alle verkeer.