Pijnlijk: geen felicitaties van Franstalige voorzitters voor Charles Michel LH

03 juli 2019

10u19

Bron: Belga 17 Geen enkele Franstalige partijvoorzitter had vanmorgen gelukwensen overgemaakt aan premier Charles Michel voor zijn benoeming tot vaste voorzitter van de Europese Raad. Olivier Maingain (DéFI) deed dat even na 10 uur wel. Hij wenste Michel succes “om de democratische ambitie van de Europese Unie en de bescherming van de Europese burgers te versterken”.

Of het nu om PS-voorzitter Elio Di Rupo gaat, of zijn cdH-collega Maxime Prévot, of nog Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet. Geen van hen heeft felicitaties getweet aan het adres van premier Michel. Nollet stuurde wel microberichtjes de wereld in over de vrijlating van de kapitein van het Duitse migrantenreddingschip Sea-Watch en eentje met gelukwensen over de overwinning van de Belgische basketploeg.

De andere Ecolo-covoorzitter, Zakia Khattabi tweette wel, maar dan dat "N-VA zijn beste bondgenoot is kwijtgespeeld".

la #nva perd donc son meilleur allié #begov Zakia Khattabi(@ ZakiaKhattabi) link

Olivier Maingain riep “in naam van de verzamelde democraten” op niet te kleingeestig te zijn. Michel heeft volgens hem zijn Europees engagment aangetoond door ons land achter het VN-migratiepact te scharen, ondanks de tegenstand van N-VA en Vlaams Belang.

#EUCO Pour renforcer l ambition démocratique de l UE et la protection des citoyens européens souhaitons le succès @CharlesMichel dans sa nouvelle fonction. Pas de mesquinerie. Lors du pacte de Marrakech il a fait la preuve de son engagement européen. Rassemblons les démocrates. Olivier Maingain(@ OlivierMaingain) link

PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw vindt dat Charles Michel promotie heeft gemaakt naar “het Europa van ongelijkheid en concurrentie”, nadat hij in eigen land werd gesanctioneerd voor zijn “anti-sociaal besparingsbeleid”.

Charles Michel devient président du Conseil européen. C’est ça l’Union européenne, vous êtes sanctionnés dans votre pays pour votre politique d’austérité anti-sociale, vous recevez une promotion à l’Europe de l’inégalité et de la concurrence Hedebouw Raoul(@ RaoulHedebouw) link

Wel felicitaties van Magnette

Paradoxaal genoeg, gezien hun onderlinge relaties, kwamen er wel felicitaties van Paul Magnette. Wel voegde de Waalse PS-toponderhandelaar er aan toe dat Michel zal kunnen rekenen op de "kritische kracht van de linkse Europeanen". In een andere tweet zegt Magnette te hopen dat het Europees parlement het pakket topjobs verwerpt. Voor alle duidelijkheid: over Michel spreekt het parlement zich niet uit.

Félicitations à @CharlesMichel pour sa cooptation à la présidence du Conseil européen. Il peut compter sur la vigueur critique des Européens de gauche: nous sommes plus déterminés que jamais à nous battre pour une Europe qui défende les travailleurs et la transition climatique. Paul Magnette(@ PaulMagnette) link

Ook andere Franstalige politici feliciteerden Michel, zoals voormalig cdH-voorzitter Benoît Lutgen en fractieleidster Catherine Fonck. De meeste gelukwensen kwamen vanuit zijn eigen partij MR en vanuit Vlaanderen.

Une fierté pour notre pays, un espoir pour l'Europe. Félicitations à @CharlesMichel #Presidentduconseil Benoît Lutgen 🧡(@ BenoitLutgen) link

Félicitations à @CharlesMichel! #euco #eucouncil. Après @VanRompuy, c’est un nouvel hommage au sens du compromis des Belges. Catherine Fonck(@ catherinefonck) link

De relaties tussen MR en de andere partijen in het zuiden van het land - in het bijzonder PS en Ecolo - zijn bijzonder gespannen sinds de liberalen in 2014 als enige Franstalige partij in zee ging met N-VA. Die onderlinge verhoudingen wegen vandaag op de vorming van een Waalse regering.

