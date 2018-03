Pieter De Crem zeer scherp voor regering én CD&V Isolde Van den Eynde

09 maart 2018

12u58

Isolde Van den Eynde

Dat Pieter De Crem (CD&V) geen blad voor de mond neemt, is bekend. Maar de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel was op een lezing van Denktank Libera in Antwerpen uitermate scherp voor de regering - waar hij zelf deel van uitmaakt - en zijn eigen partij. De regering-Michel noemt hij een 'valkuilcoalitie'. En CD&V? "Haar discours staat haaks op dat van een volkspartij."

Het is eerst en vooral opmerkelijk dat er uit die lezing wordt gelekt. Volgens de woordvoerder van Pieter De Crem ging het om een lezing in besloten kring waar de zogenaamde Chatam House Rule gold. Dat betekent dat de deelnemers de informatie wel mogen gebruiken maar de identiteit van de spreker niet mogen bekend maken. Die regel lapte deelnemer Karl Drabbe van het Vlaamse digitale magazine Doorbraak.be dus aan zijn laars.

Wat zei De Crem nu op die lezing? Eerst en vooral gaf hij de regering-Michel een nieuwe bijnaam: "de valkuilcoalitie." Volgens de CD&V'er is er "metaalmoeheid" bij de Zweedse coalitie. "We leven in een nieuw tijdsgewricht. In ‘the old days zouden we nu volop in verkiezingscampagne zitten. Voorheen duurde een federale regeerperiode vier jaar, voortaan — sinds de zesde staatshervorming en de beslissing om regionale en federale verkiezingen te laten samenvallen — is dat vijf jaar. ‘Ik voel dat,’ ging De Crem verder, ‘er zit sleet op‘.

Behalve op de regering, schoot De Crem met scherp op zijn eigen partij. "Na de verkiezingen van 2014 zat de partij ‘in zak en as’. En trok ze met vijf punten naar de regeringsonderhandelingen. (1) De leiding nemen op één van beide niveaus, Vlaams of federaal, (2) geen prijs betalen voor een Europese Commissaris, (3) Open Vld ‘laten sudderen’ en niet opnemen in de Vlaamse regering, (4) op federaal niveau departementen nemen die dicht bij de mensen staan en waar je behoudsgezinde klemtonen kunt leggen, zoals Sociale Zaken, Economie of Binnenlandse Zaken en (5) géén Justitie nemen, want dan ben je vooraf verloren." Terugblikkend op 2014 heeft de CD&V op géén van die vijf punten gescoord. (1) Géén regeringsleider, (2) de prijs was het premierschap, (3) Open Vld zit in de Vlaamse regering, (4) ‘de kabinetten van de socialisten’ geërfd en (5) dat van Justitie. En dat wreekt zich.

Ook de partijlijn zit niet juist. "In plaats van de meerderheidsagenda te volgen, wekken we nu de indruk de minderheidsagenda te volgen. Bovendien heeft de CD&V zich de eerste negen à twaalf maanden opgesteld als een oppositiepartij binnen de coalitie die haar bovendien ‘de patine heeft doen krijgen van een linkse partij’." De Crem heeft dat volgens Doorbraak.be ook intern aangekaart. Volgens hem zou het centrumrechtse deel van de oude volkspartij CD&V verlaten. De Crem stelt vast dat hij gelijk heeft gekregen: "Het heeft ons kiezerspubliek compleet verward. Een volkspartij zet de lijnen uit; in plaats van de meerderheidsagenda te volgen, wekken we nu de indruk de minderheidsagenda te volgen,’ en dan zeker op terreinen als migratie, vluchtelingen en islam, waar vandaag de strijd rond wordt gevoerd. Het discours van de CD&V staat haaks op dat van een volkspartij en het linkse imago komt hard aan bij onze brede basis van ondernemers, zelfstandigen en gezinnen." Partijvoorzitter Wouter Beke wenst voorlopig nog niet te reageren op de uitspraken van zijn staatssecretaris.