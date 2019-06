Pieter De Crem legt eed niet af, maar blijft wel in regering DDW/IVDE

20 juni 2019

13u07 0 CD&V-boegbeeld Pieter De Crem legt straks de eed niet af als Kamerlid. Jan Briers, oud-gouverneur van Oost-Vlaanderen en zijn eerste opvolger op de Kamerlijst, volgt hem op. Dat kon deze redactie achterhalen uit goede bron. Hij blijft wel in de regering.

Pieter De Crem is momenteel nog minister van Binnenlandse Zaken van de regering in lopende zaken. De Crem zou aanvankelijk de Oost-Vlaamse lijst voor de Kamer niet trekken. Als staatssecretaris van Buitenlandse Handel was hij weggedeemsterd en hij was van plan om zich op Aalter, waar hij burgemeester is, te richten en de nationale politiek te verlaten. Maar door de val van de regering kwam De Crem weer in beeld en werd hij zelfs minister van Binnenlandse Zaken als opvolger van Jan Jambon. Bij de lijstvorming claimde hij nog de Europese eerste plaats maar de partij koos voor Kris Peeters. Uiteindelijk werd hij dan toch lijsttrekker voor de Kamer en hij zette Jan Briers, de Oost-Vlaamse gouverneur, als wit konijn en zijn eerste opvolger op de Oost-Vlaamse Kamerlijst. Het lijkt er op dat De Crem stopt met nationale politiek.