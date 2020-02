Pieter De Crem (CD&V) schiet Vivaldi-coalitie af: “Wie denkt dat wij daarin stappen, leeft in virtuele realiteit” avh

12 februari 2020

13u04

Bron: Belga 17 Wie denkt dat CD&V wel zal plooien en in een Vivaldi-coalitie (met socialisten, liberalen en groenen) zal stappen, leeft “in een virtuele realiteit”. Dat heeft federaal minister Pieter De Crem woensdag verklaard op de Franstalige nieuwszender LN24. “Voor ons is dat irreeël. Dat bestaat niet”.

“De droom of de virtuele realiteit waarin de Franstalige politieke wereld zich bevindt, en waarvoor men een naam in het leven heeft geroepen - de Vivaldi-coalitie, waarvan niemand de verdeling kent -, die is voor ons irreeël. Dat bestaat niet”, aldus De Crem.

Hij ontkent dat zijn partij aan N-VA kleeft. “Maar we hebben de verkiezingen verloren en we hebben lessen getrokken. We zijn nationaal nog maar de zesde partij. Het is niet aan ons de rol te spelen van diegene die de regering zal leiden”. Wel geeft De Crem aan dat CD&V “de formatie wil faciliteren”.