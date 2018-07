Pieter De Coninck onthoofd in Brugge op vooravond van 11 juli BHT

10 juli 2018

Vreemd zicht op de Burg in Brugge, waar Pieter De Coninck deze middag plots zijn hoofd verloor, na een stevige windstoot. Het gaat om één van de reuzen van de bekende Brugse wever, die traditioneel op de vooravond van 11 juli aan het stadhuis wordt geplaatst. Samen met reus Jan Breydel heet De Coninck dan de genodigden op het 11-julifeest welkom.

"Spijtig genoeg is de reus gesneuveld en hebben we hen beide terug moeten verwijderen", zegt voorzitter Pol Van Den Driessche. "Het is jammer, want heel veel toeristen maken foto's met de bekende reuzen. Een goede kennis die de reuzen voor ons bijhoudt, kwam ze samen terug weghalen. Want, er is geen Breydel zonder De Coninck."