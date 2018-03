Piet Huysentruyt en familie nemen afscheid van 'de bomma' met macarons: “Ons ‘moedre’ was een dulle. Tu étais formidable!” Peter Lanssens

31 maart 2018

13u30

Bron: eigen berichtgeving 356 Met een staande ovatie en een lang applaus. Zo namen deze middag honderden mensen in een volle Sint-Katharinakerk in Sente bij Kuurne afscheid van Denise Creupelant (79), moeder van tv- en chef-kok Piet Huysentruyt en in Vlaanderen bekend als ‘de bomma’. De aanwezigen smulden nadien van een macaron.

Met een zachte smaak, zo zullen de aanwezigen haar uitvaart herinneren, want iedereen kreeg na de viering een luchtig macaron, wat Denise zelf ook wel lustte. Piet Huysentruyt nam met eindeloos veel respect afscheid van zijn ‘moedre’. Hij had haar vooraf beloofd dat hij niet zou ‘bleiten’, maar het afscheid viel heel zwaar, voor de hele familie. “We zijn zo fier op u, u die ons gemaakt heeft”, nam Piet Huysentruyt het woord, met zijn blik op de kist gericht. “Wat u voor ons deed, was perfect. Ons leven kon niet beter en mooier geweest zijn. U heeft altijd ‘gewrocht’ voor uw kinderen. We geven u voor liefde en genegenheid, voor karakter en wilskracht en voor gezelligheid een dikke tien. Ons ‘moedre’ was zulk een dulle. Tu était formidable!”

Leverkanker

Denise Creupelant overleed op 27 maart, aan de gevolgen van leverkanker. “Het is niet simpel, eens die vreselijke ziekte je te pakken heeft”, nam ook kleinzoon Cyriel, zoon van Piet, het woord. “Maar je bleef sterk en maakte je laatste dagen thuis mee. We namen afscheid met een glimlach en voelden pijnlijke liefde, van iemand die moet gaan. We zijn trots dat ze zo hard gevochten heeft. Bomma, dat was onze stem, iemand die er altijd voor ons was. En was het niet fysiek dat ze opviel, dan was het door haar ‘attitude’. Zo kon ze commanderen als de beste”, aldus Cyriel. Er woonden ook enkele sterrenchefs de viering bij, om de familie een hart onder de riem te steken, zoals Peter Goossens van Hof van Cleve en Maarten Bouckaert van Castor. Ook Francis Benoit, burgemeester van Kuurne, kwam de laatste eer betuigen.

Engelbewaarder

Denise Creupelant was de weduwe van Walter Huysentruyt. Ze was amper negentien, toen ze in 1959 haar man naar Congo volgde, waar ze een koffieplantage van 400 hectare hadden. Twee jaar later brak de strijd voor onafhankelijkheid in Congo uit. Het gezin sloeg op de vlucht en bouwde in België een nieuw leven op. Zo stichtte ze een halve eeuw geleden, met haar man, linnenbedrijf Huysentruyt Textiles in Kuurne. Het koppel kreeg drie kinderen: Lieven, Jo en Piet. Er zijn ook zes kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

“Bomma kookte heel graag voor jullie en was een zeer goed verteller. Vanaf nu is ze voor altijd jullie engelbewaarder”, stelde pastoor John Dekimpe. Piet en Cyriel Huysentruyt vertrekken straks naar Likoké in Les Vans in de Franse Ardèche, waar het sterrenrestaurant vanaf april weer open gaat. Of zoals Denise Creupelant het zou gezegd hebben: ‘blijven gaan jongens, wat er ook gebeurt’.