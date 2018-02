Pierson krijgt levenslang voor moord op 14-jarige Béatrice SVM

15 februari 2018

14u28

Bron: Belga 0 Het hof van assisen in Luxemburg heeft Jérémy Pierson veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op de 14-jarige Béatrice Berlaimont . Er werd geen rekening gehouden met verzachtende omstandigheden.

Het meisje werd in november 2014 in Aarlen ontvoerd door Pierson toen ze naar school wandelde. In een gestolen auto bracht hij haar eerst naar een kazerne in Aarlen en daarna naar een jagershut in een bos net over de Franse grens. Naar eigen zeggen liet hij haar daar achter. Toen hij acht dagen later terugkeerde, trof hij haar dood aan. Het lichaam dumpte hij in het bos van Sesselich, bij Aarlen. Daar werd ze op 1 december door een wandelaar gevonden.

Ruim een week later kon Pierson opgepakt worden, hij had toen ook al een 21-jarige automobiliste verkracht. Het DNA dat op de broek van dat slachtoffer gevonden werd, stemde overeen met dat op het lichaam van Béatrice. De dader stond in totaal voor 27 feiten terecht.