Pierre Van Damme: “We moeten nog één winter verstandig doorkomen” jv

08 september 2020

10u43 14 Epidemioloog Pierre Van Damme van de Universiteit Antwerpen blijft hoopvol: “We moeten nog één winter verstandig door en dan kunnen we volgend jaar weer kerst vieren zoals we dat gewoon zijn”. Hij pleit verder voor een terugkeer van de dagcijfers om de verspreiding van het virus beter in kaart te brengen en de mensen bij de les te houden, “zeker nu het reproductiecijfer in heel het land weer boven 1 komt”.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Het is niet maar één stad of één provincie, deze keer gaat het over het hele land”, zegt professor Van Damme over het reproductiecijfer dat weer boven 1 uitstijgt. Dat betekent dat elke besmette persoon vandaag minstens een andere besmet. Om de situatie goed te kunnen monitoren wil Van Damme heel graag weer dagcijfers krijgen. “Die zijn belangrijk omdat ze de mensen wakker schudden. Het virus is nog altijd aanwezig.”

We zien nu ook het effect van mensen die terugkomen uit het buitenland, en waarschijnlijk volgende week van de scholen die weer open zijn, want dat gaat het virus ook kansen geven om zich te verspreiden. Pierre Van Damme

Van Damme pleit opnieuw voor het naleven van de gekende basismaatregelen zoals handen wassen en afstand houden. “Maar ook het aantal verschillende contacten nog altijd beperkt houden, hoe erg dat ook is”, aldus Van Damme. De bubbel van vijf wordt in de schoot van de regering herbekeken, maar de epidemioloog weet al dat het opnieuw de richting zal uitgaan van “een vast aantal, misschien anders invulbaar van de ene week naar de andere”.

Geen grote toegevingen nu

Van Damme beseft wel dat iedereen de maatregelen een beetje beu is, maar we moeten ze toch blijven opvolgen, want “het virus is duidelijk nog niet weg”. En het blijkt moeilijk te beheersen. “We zien nu ook het effect van mensen die terugkomen uit het buitenland, en waarschijnlijk volgende week van de scholen die weer open zijn, want dat gaat het virus ook kansen geven om zich te verspreiden”. Zijn conclusie: “We mogen niet te veel toegeven, of het is weer vertrokken. Het is voortdurend zoeken naar een evenwicht.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“We moeten niet panikeren”, aldus Van Damme. “Het virus zit nu nog bij de ‘jongeren’ tot 50 jaar en zal niet meteen de cijfers van ziekenhuisopnames en van intensieve zorg zwaar naar boven jagen.” Dat betekent niet dat patiënten tussen 10 en 50 jour oud niet zouden afzien van Covid-19. “Jongeren die de infectie doormaken, moeten daarvan weken en soms zelfs maanden van recupereren”, zegt Van Damme. “Spierpijn, extreme vermoeidheid, niet kunnen sporten” noemt hij als vervelende gevolgen. “Het is niet zomaar een banaal virus, ook niet bij jongeren.” De expert waarschuwt bovendien dat, als het virus langer onder de mensen blijft, de kans vergroot dat het ook op de oudere generaties overspringt.

Niet met alle generaties samen

Van Damme herhaalde ook nog eens dat we dit jaar kerst niet zullen kunnen vieren met verschillende generaties samen. “Dat moeten we nu net nog even vermijden, dat kleinkinderen, kinderen, ouders en grootouders allemaal samenkomen, zeker in de winter als iedereen binnenzit.” Een suggestie van de professor zelf: het is volgens hem best denkbaar dat we in die periode meer mensen in onze bubbel zouden hebben, “maar dan moeten we misschien ervoor en erna spaarzamer zijn met wie we zien”. “Dat is een manier om om te gaan met ons rugzakje aan contacten.” Hij waarschuwt nog: “We zullen wel voorzichtig moeten zijn met de kwetsbare mensen. Die moeten we beschermen.”

De epidemioloog blijft tot slot hoopvol: “Het is nog één winter waar we op een andere manier door moeten. Als we dat verstandig en goed doen, dan is de kans groot dat we dat de volgende winter op een heel leuke manier kunnen doen, zoals we dat gewoon zijn.”

LEES OOK. OVERZICHT. Aantal nieuwe besmettingen met corona blijft verder stijgen

INTERVIEW. Marc Van Ranst: “Het is niet omdat we het beu zijn, dat plots alles kan” (+)

Kerstmis 2020: hoe vieren we dat? Wat met de kerstmarkten en de diners? (+)