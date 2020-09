Pierre Van Damme: “Verwacht coronavaccin tegen zomer van 2021” Jeffrey Franssens

25 september 2020

10u08 12 Epidemioloog Pierre Van Damme verwacht ten vroegste pas een coronavaccin tegen de zomer van 2021, maar hij wijst er ook op dat die timing heel moeilijk te voorspellen is.



Volgens Pierre Van Damme is een vaccin tegen corona nog niet voor meteen. “Ik zou eerder mikken op half 2021.” Vooral het regelgevend werk rond het vaccin en de kwaliteitscontroles zullen tijd kosten. “Tijdens de productie moeten heel wat controles gebeuren. Dat is iets wat zeer moeilijk voorspelbaar is.”

Donderdag zei minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) dat er in maart al een vaccin beschikbaar zou zijn. Maar volgens Van Damme is dat geen realistische timing. Hij raadt ook aan om voorzichtig te zijn met zulke voorspellingen. “We moeten eerst en vooral de dossiers bekijken na de derde testfase. Pas daarna kunnen we spreken van een termijn van beschikbaarheid.”

Wanneer er effectief een vaccin beschikbaar is, zullen risicopersonen en gezondheidswerkers voorrang krijgen.