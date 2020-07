Pierre Van Damme: “Bubbel naar 10 mensen verkleinen zou zinvol zijn” kg

21 juli 2020

10u25

Bron: Radio 1 24 Volgens epidemioloog Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen) heeft een verstrenging van de coronamaatregelen naar aanleiding van de stijgende cijfers enkel zin als mensen de maatregelen ook effectief toepassen. Dat is nu niet het geval, zegt hij op Radio 1. Hij ziet wel heil in het verkleinen van de sociale bubbel.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Deze namiddag komt het Overlegcomité opnieuw samen om zich voor te bereiden op de Veiligheidsraad van donderdag. Al op zondag werd er samengezeten, maar toen werd er beslist om geen bijkomende verstrenging van de coronamaatregelen in te voeren. Zo’n verstrenging zou ook enkel maar nuttig zijn als de maatregelen effectief worden opgevolgd, verklaart Van Damme.

“Je kan gaan verstrengen, maar als de huidige regels zelfs niet worden opgevolgd, moet je je afvragen of strengere maatregelen zin hebben”, klinkt het. “We zien een bepaalde laksheid: dat is het grote probleem. Mocht iedereen de maatregelen volgen, dan zouden we niet staan waar we nu staan (vandaag steeg het gemiddeld aantal besmettingen voor de dertiende dag op rij, red.).”

Van Damme benadrukt nogmaals het belang van accurate gegevens uit het contactonderzoek. “Als je gaat verstrengen, dan moet je ook weten: waar loopt het mis? Daarvoor zijn goede gegevens uit contactonderzoek nodig, zodat je heel gericht kan bijsturen.”

Kleinere en constante bubbel

Een verkleining van onze bubbel vindt hij wel een goed idee. “Je zou de bubbel van vijftien kunnen terugbrengen naar tien en die constant houden. Op den duur begint iedereen om de dag van bubbel te wijzigen (elke week mag men vijftien andere mensen zien, red.). Het zou een mogelijkheid zijn om die bubbel dus beter te definiëren, en dat tot de cijfers beter worden.”

In ieder geval zullen de stijgende cijfers nog wel een tijdje doorgaan. “Ook al zouden we de maatregelen vanaf vandaag perfect toepassen. Want de cijfers van vandaag zijn het resultaat van de blootstelling in het verleden. We zouden pas verbetering zien over twee of drie weken.”

Kinmaskers

Van Damme waarschuwde vanochtend ook nog eens voor het gebruik van de kleine, plastic mondschermen of “kinmaskers” die vaak op markten en door horecapersoneel worden gebruikt. De kapjes sluiten niet goed af en kunnen zelfs averechts werken. “Er is consensus dat we zulke mondschermpjes beter van de markt halen. Ze sluiten neus noch mond mooi af, en omdat ze enkel onderaan gesloten zijn, vormen ze een vergaarbak van mogelijke ziektekiemen. Bij de minste opening van de mond krijg je dan een soort aerosol dat die kiemen kan verspreiden. Dat is zelfs niet alleen gevaarlijk voor corona, maar ook andere kiemen kunnen zo verspreid worden.”

Bovendien zou zo’n masker een vals gevoel van veiligheid bieden. “Het personeel dat ze draagt denkt dat ze in orde is, maar dat masker is helemaal niet conform de veiligheidsnormen.”

Eerder waarschuwde ook viroloog Marc Van Ranst voor de maskers.

Deze transparante maskers sluiten onvoldoende goed aan op het aangezicht, en zijn niet goed genoeg om anderen te beschermen. Gebruik ze daarom niet. pic.twitter.com/TyN6l0Y2pE Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link

Lees ook:

Mondmaskers in alle maten, vormen en kleuren, maar welke zijn nu de beste? Wij deden de test (+)