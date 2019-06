Pierre Kompany trapt nieuwe legislatuur in Brussels parlement af TT

11 juni 2019

15u52

Bron: Belga 0 Het Brussels Parlement heeft onder voorzitterschap van ouderdomsdeken Pierre Kompany (cdH) de nieuwe legislatuur afgetrapt. Kompany wordt daarbij bijgestaan door het jongste lid van elke taalgroep: Ariane de Lobkowicz-d'Ursel (DéFI) en Juan Benjumea-Moreno (Groen). Tijdens de installatievergadering moeten de kiesverrichtingen geldig verklaard worden en de geloofsbrieven onderzocht worden.

Terwijl de regeringsonderhandelingen nog niet echt opgestart zijn, hebben de meeste fracties hun voorzitter aangeduid, al dan niet voorlopig. Arnaud Verstraeten, Cieltje Van Achter en Sven Gatz zijn aangesteld als fractieleiders van respectievelijk Groen, N-VA en Open Vld. Bij one.brussels-sp.a is de knoop nog niet doorgehakt. Zowel Vlaams Belang als CD&V en Agora hebben slechts één verkozene.

Aan Franstalige kant zal Françoise Schepmans de MR-fractie leiden, en Ridouane Chahid die van de PS. Bij Ecolo is Alain Maron voorlopig fractieleider en bij DéFI Emmanuel De Bock. De PVDA-fractie wordt geleid door Françoise De Smedt. CdH is voorlopig geen erkende fractie. Het is alvast de bedoeling dat huidig minister Céline Fremault deze (niet-erkende) fractie zal leiden eens de nieuwe Brusselse regering gevormd is.

Voor de officiële installatievergadering legden de elf verkozenen van de PVDA de eed af voor het volk. Dat gebeurde op een pleintje vlakbij het parlement. De verkozenen beloofden voor een vijftigtal militanten het mandaat dat de burger hen heeft gegeven te respecteren: "Opkomen voor eerlijke fiscaliteit, voor sociale vooruitgang, voor gratis openbaar vervoer en betaalbare woningen. Maar ook zweren ze te zullen blijven voortleven aan een gemiddeld werknemersloon". Ze engageerden zich ook om het principe "straat-parlement-straat" na te leven.