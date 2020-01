Pierre Kompany ontvangt racistische dreigbrief met wit poeder LH

21 januari 2020

16u33

Bron: RTBF, Belga 0 Pierre Kompany, burgemeester van Ganshoren en vader van Vincent Kompany, heeft deze namiddag een dreigbrief met wit poeder ontvangen. Dat bevestigde een woordvoerster van het parket van Brussel, nadat de RTBF erover berichtte.

De politie heeft een veiligheidsperimeter ingesteld rond het gemeentehuis. Ook de brandweer en de Civiele Bescherming zijn ter plaatse.

Naast wit poeder bevatte de dreigbrief ook een foto van Kompany met een vizier op zijn voorhoofd getekend. In de brief staan racistische opmerkingen en wordt Kompany ook bedreigd. “De laatste dag van je leven”, staat er geschreven.



Volgens Stéphane Obeid, de eerste schepen in Ganshoren, “zou de situatie onder controle zijn”. “Het aanwezige gemeentepersoneel moet wel in het gemeentehuis blijven”, aldus Obeid nog aan RTBF.

Het is de eerste keer dat Pierre Kompany bedreigingen ontvangt sinds zijn benoeming tot burgemeester van Ganshoren, na de verkiezingen van oktober 2018.