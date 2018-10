Pierre Kompany krijgt als eerste zwarte Belgische burgemeester zelfs artikel in de New York Times ADN

16 oktober 2018

17u49

Bron: Belga 1 Na Vincent Kompany is het de beurt aan zijn vader Pierre om bekendheid te krijgen buiten de grenzen van ons Belgenlandje. De New York Times wijdt een artikel aan zijn verkiezing in Ganshoren, waardoor hij de eerste Belgische burgemeester met Congolese roots wordt.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen zondag werd ProGanshoren met lijsttrekker Pierre Kompany (cdH) de grootste in Ganshoren. Het coalitieakkoord voorziet dat de 71-jarige de eerste drie jaar van de legislatuur de burgemeesterssjerp mag omgorden.

Op zijn website schetst de New Yorkse krant het verhaal van de man die in 1975 in België aankwam op de vlucht voor het Mobutu-regime. "De Belgische kiezers hebben zondag de eerste zwarte burgemeester uit hun geschiedenis gekozen, een man afkomstig van de uitgebreide regio van Centraal-Afrika, die gedurende generaties gebukt ging onder een van de hardste Europese koloniale regimes", aldus de krant, die het ook heeft over de moeilijkheden van België om zijn koloniaal verleden te verwerken.



Op 3 december worden de nieuwe Brusselse gemeenteraden geïnstalleerd. Daarbij zal de diversiteit van de bevolking iets meer uit de verf komen. Naast Pierre Kompany zullen nog drie burgemeesters met ouders van vreemde origine de eed afleggen: Ahmed Laaouej in Koekelberg, Christos Doulkeridis in Elsene en Emir Kir, die in Sint-Joost-ten-Noode zijn mandaat verlengt.

