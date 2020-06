Pierre Kompany: “Belgische staat en koning moeten zich excuseren voor koloniaal verleden” TMA

20 juni 2020

09u19

Bron: Belga 62 Pierre Kompany (72) vindt dat de staat en koning Filip zich moeten excuseren voor het koloniale verleden. "Als de staat zich verontschuldigt, zou dat een grote stap zijn. Maar als de koninklijke familie dat ook doet, komen we er nog veel beter uit", aldus de vader van Rode Duivel Vincent Kompany en burgemeester van Ganshoren in een interview met AFP.

"De verontschuldiging moet komen van de staat en de koning", zegt Kompany. Over de praktijken die zich afspeelden tijdens de kolonisatieperiode spreekt de cdH-politicus van een "schaamteloze realiteit". Het is met de Congolese bevolking in het achterhoofd dat hij hoopt op een verontschuldiging. "Het zou hen heel goed doen." Ook pleit Kompany ervoor het koloniaal verleden op school te onderwijzen.



Tijdens de antiracismeprotesten werden de beelden van koning Leopold II in ons land gevandaliseerd. Volgens Kompany hoorden die beelden jaren geleden al verwijderd te zijn en in musea geplaatst te worden. "Niemand gaat naar een museum om ze kapot te maken".



Kompany kwam als politiek vluchteling in 1975 van Congo naar België. Hij is Brussels parlementslid en werd eind 2018 de eerste zwarte burgemeester van België.

