Pierre Kompany: beelden Leopold II horen thuis in museum

20 juni 2020

05u32

Bron: ANP, AFP 0 Burgemeester Pierre Kompany, vader van topvoetballer Vincent Kompany, vindt dat de overheid en het liefst ook koning Filip excuus moeten maken voor her koloniale verleden. Dat zegt de burgervader van de Brusselse gemeente Ganshoren in een interview met het Franse persbureau AFP ter ere van 60 jaar onafhankelijkheid van voormalig Belgisch-Congo.

“Als de staat zich verontschuldigt, zou dat al veel zijn. Maar als de koninklijke familie dat ook zou doen, zou dat des te groter worden", zegt Kompany.

De afgelopen weken richten antiracismeprotesten zich tegen beelden van koning Leopold II. Kompany vindt dat de beelden al jaren geleden verwijderd en in musea geplaatst hadden moeten worden voordat ze het doelwit werden van protesten en nachtelijke aanvallen door activisten, als onderdeel van een bredere afrekening met het verleden. “Niemand gaat een museum in om ze kapot te maken”, aldus de burgemeester. Hij pleit er ook voor de feiten over het koloniale verleden op te nemen in lesprogramma’s op Belgische scholen.

Kompany is in 1947 geboren in Oost-Congo en vluchtte naar België nadat hij in 1975 deelnam aan een studentenopstand. Daar werkte hij als taxichauffeur om zijn ingenieursdiploma te financieren. Hij werd in 1982 Belgisch staatsburger en trouwde met Jocelyne, met wie hij drie kinderen kreeg. Kompany keerde pas in 2010 terug naar Congo, toen hij samen met zijn beroemde zoon Vincent daar een ​​weeshuis opende.

