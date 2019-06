Piepjonge wegpiraat maakt het wel héél bont: burgemeester van Willebroek laat auto van 18-jarige in beslag nemen ADN

De lokale politie van de zone Mechelen-Willebroek heeft op vraag van de Willebroekse burgemeester Eddy Bevers (N-VA) de wagen in beslag genomen van een 18-jarige jongeman die het de voorbije maanden erg bont maakte op de weg.

Hoewel hij nog maar sinds eind juli vorig jaar een rijbewijs heeft, kreeg hij al tien pv's voor inbreuken zoals overdreven snelheid in de bus en kwamen er daarnaast nog eens zes meldingen binnen over zijn "onverantwoord rijgedrag". Dat meldt de lokale politie.

In amper tien maanden tijd kreeg de jongeman uit het Mechelse gehucht Leest al pv's voor overdreven snelheid in de bebouwde kom en op gewest- en autosnelwegen. Hij beging ook al parkeerovertredingen, droeg zijn veiligheidsgordel niet en bracht fietsers en voetgangers in gevaar met zijn roekeloze rijgedrag.

Iemand die onverbeterlijk is, vraagt om een harde aanpak De Willebroekse burgemeester Eddy Bevers (N-VA)

‘Wapen’ aan de ketting

De tiener werd niet alleen al vaak geverbaliseerd, hij was in april ook persoonlijk aangesproken door de verkeerspolitie over zijn talloze overtredingen, met de uitdrukkelijke vraag om zijn rijstijl aan te passen, zo niet zou de politie zijn voertuig in beslag nemen. "Tijdens dit onderhoud beloofde hij zijn rijgedrag in de toekomst aan te passen", stelt de politie. "Het tegendeel was echter waar."

"Iemand die onverbeterlijk is, vraagt om een harde aanpak", reageert burgemeester Bevers. "Die jonge chauffeur terroriseert met zijn voertuig onze gemeente en haar inwoners, maar ook daarbuiten lapt hij de verkeersregels aan zijn laars. Dan neem ik als burgemeester mijn verantwoordelijkheid en leg dat 'wapen' letterlijk aan de ketting.”