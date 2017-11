Pickpocket loopt langs sporen Treinverkeer op Noord-Zuidas zwaar verstoord

Het treinverkeer op de Brusselse Noord-Zuidas is zwaar verstoord door twee incidenten. Dat meldt spoorwegnetbeheerder Infrabel. Een trein die vaststond in Brussel-Centraal door een technisch defect en een pickpocket die langs de sporen liep, zorgden ervoor dat het treinverkeer op de drukke as stilgelegd moest worden.